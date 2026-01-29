صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی وسطی پنجاب میں تنازع، ریویو اینڈ ایڈوائزری کمیٹی قائم

تنظیم سازی کے بعد اختلافات والزامات چیئرمین بلاول بھٹو تک پہنچائے گئے ڈپٹی سیکرٹری کا تنظیم سازی کادفاع،کمیٹی اصلاحی وتادیبی سفارشات پیش کر یگی

لاہور (یاسین ملک سے )پیپلز پارٹی وسطی پنجاب میں تنظیمی تنازع اعلیٰ قیادت کے لیے دردِ سر بن گیا، جس پر پارٹی قیادت نے نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ سطحی ریویو اینڈ ایڈوائزری کمیٹی قائم کر دی ہے ۔ یہ فیصلہ حالیہ تنظیم سازی کے بعد سامنے آنے والے شدید اختلافات، شکایتی خطوط اور الزامات کے تناظر میں کیا گیا ہے ، جو براہِ راست چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تک پہنچائے گئے ۔ذرائع کے مطابق وسطی پنجاب کے مختلف اضلاع میں 16 جنوری کو ہونے والی تنظیم سازی کے بعد پارٹی کے اندر بے چینی پائی گئی۔ سابق جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی ضلع گوجرانوالہ ارشاد اللہ سندھو نے بلاول بھٹو کو ارسال کردہ خط میں موقف اختیار کیا کہ وسطی پنجاب میں پارٹی کو عملاً ختم کر دیا گیا ہے اور تنظیم سازی کا عمل شفاف نہیں رہا، ۔

پی پی 50 ڈسکہ سے پارٹی ٹکٹ ہولڈر  رانا فاروق اشرف نے بھی تنظیمی فیصلوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ غیر جانبدار کمیٹی بنا کر انکوائری کروائی جائے ۔دوسری جانب ڈپٹی سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب احسن رضوی نے تنظیم سازی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وسطی پنجاب کی تنظیموں کی منظوری چیئرمین بلاول بھٹو نے خود دی ہے ، اختلافات کے بعد صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب راجہ پرویز اشرف کی منظوری سے کمیٹی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا، جس کے مطابق کمیٹی کے کنوینر عثمان ملک اورسیکرٹری نسیم صابر ہوں گے ۔ کمیٹی سابق عہدیداروں کی تحریری شکایات وصول کرے گی، انہیں سنے گی اور تنظیمی تنازعات کے حل کے لیے پارٹی قیادت کو اصلاحی اور تادیبی سفارشات پیش کرے گی۔ 

