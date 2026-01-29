صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران کو ہسپتال لیجانے کا اہلخانہ کو کیوں نہ بتایا:اپوزیشن اتحاد

  • پاکستان
عمران کو ہسپتال لیجانے کا اہلخانہ کو کیوں نہ بتایا:اپوزیشن اتحاد

بانی پی ٹی آئی کس بیماری میں مبتلا ہیں ، پارٹی اور فیملی کو شدید تشویش

 اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک )پی ٹی آئی اور اپوزیشن اتحاد نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کردیا، بیرسٹر گوہر اور راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ عمران خان کو ہسپتال لایا گیا اور پارٹی و اہل خانہ کو بتایا تک نہیں۔یہ بات اپوزیشن اتحاد اور پی ٹی آئی رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی۔ پریس کانفرنس میں بیرسٹر گوہر، راجہ ناصر عباس اور سلمان اکرم راجہ موجود تھے ۔چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان سے ہماری آخری ملاقات 20 دسمبر کو ہوئی تھی، آج تک ہمیں ملاقات کرنے کے لئے نہیں کہا گیا، ہم نے پٹیشن بھی دائر کی لیکن ملاقات کی اجازت نہ مل سکی، ایک نیوز پیپر میں رپورٹ ہوا کہ عمران خان کو ہسپتال لایا گیا اور پھر جیل واپس لایا گیا۔

اس بات سے پارٹی اور فیملی میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے کیوں کہ آج تک یہ نہیں بتایا جارہا کہ کس بیماری کی وجہ سے لایا گیا؟ اس عمل کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ اپنی پاور کے لیے آئین میں تبدیلی کر رہے ہیں، اس سے آپ لوگوں کی عوام کی نظر میں عزت گھٹ رہی ہے ، 8 فروری تک ملاقات نہ روکیں، گوہر خان نے ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں جیل ذرائع سے متعلق یہ کہا گیا کہ انھیں عمران خان سے ملنے کی پیشکش کی گئی تھی مگر وہ بغیر ملاقات کے واپس آ گئے ۔ انھوں نے کہا کہ ‘مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ہمیشہ منگل کے روز اڈیالہ جاتا ہوں، جب تک پولیس مجھے روک نہ دے اور ملاقات کا وقت ختم نہ ہو جائے ، میں وہیں رہتا ہوں۔ کل بھی میں نے یہی کیا۔

سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کو ہسپتال لایا گیا یہ لوگ دن بدن عوام کی نظروں میں گر رہے ہیں، اس سب کا انہیں جواب دینا پڑے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ظلم کریں اور جواب نہ دینا پڑے ،وہ اگر آج باہر ہوتے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بورڈ ہی نہ بنتا، جب غزہ کی عوام چیخ رہی تھی تب آپ ان کی مدد کے لیے نہیں گئے ۔ان کا کہنا تھا کہ آپ سمجھتے تھے کہ نشان چھین لیں گے اور کارنر میٹنگ نہیں کرنے دیں گے ، عوام نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ آپ نے دیکھا؟ ۔سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے ، ان کے ذاتی معالج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ، ہم نے پٹیشن دائر کی ہے ملاقاتوں کے لیے ، آج ہمیں پتا چلا کہ اسلام آباد ہائیکورٹ نے پٹیشن کو سائیڈ پر کر دیا ، ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ذاتی معالج اور فیملی ممبرز کو ان سے ملنے دیا جائے ، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ظلم پر مبنی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ا س ملک میں ہو سکتا ہے کہ سیاست کو بھی دفن کر دیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

قدیم بیویاں شوہر کو بے وفائی سے روکنے کیلئے زہر دیتی تھیں

ڈومز ڈے کلاک کا نیا وقت جاری، دنیا تباہی سے کتنی دور

2 سالہ بچے نے سنوکر کے عالمی ریکارڈ اپنے نام کرلیے

انسان کا 150 سال تک زندہ رہنا ممکن ، محققین کا انکشاف

کینیا:72گھنٹے تک درخت کو گلے لگانے کا ریکارڈ

1400 برس قدیم مقبرے سے موت کا مجسمہ دریافت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak