چیف جسٹس عالیہ نیلم کمسن لڑکی بازیاب نہ ہونے پر شدید برہم آر پی او ساہیوال آج طلب

لاہور(کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کمسن لڑکی کی تاحال بازیابی ممکن نہ ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آر پی او ساہیوال رانا ایاز سلیم کو آج جمعرات کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔

درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ پندرہ سالہ بھانجی کی بازیابی کے لیے ستمبر 2022 میں لاہور ہائیکورٹ سے رجوع کیا ، مغوی لڑکی کے والدین قوتِ گویائی اور سماعت سے محروم ہیں اور اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے مو ثر انداز میں آواز بھی نہیں اٹھا سکتے ، ایس ایچ او نے عدالت کو آگاہ کیا کہ پولیس تفتیش کے مطابق لڑکی اپنی مرضی سے گھر سے گئی تھی تاہم اب تک بازیاب نہیں ہو سکی۔

