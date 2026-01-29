صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

16سال کی عمر سے بچوں کو موٹرسائیکل چلانے کی اجازت

  • پاکستان
پنجاب داخلہ سٹینڈنگ کمیٹی نے موٹر وہیکلز ترمیمی بل 2026 کی منظوری دیدی

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پنجاب اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ نے موٹر وہیکلز ترمیمی بل 2026 کی منظوری دے دی ، جس کے تحت پنجاب میں 16 سال کی   عمر سے بچوں کو موٹرسائیکل چلانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق کمیٹی نے 16 سال کی عمر میں موٹرسائیکل چلانے کی اجازت کی تجویز منظور کر لی اور نابالغ افراد کیلئے جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ بل کے مطابق 16 سے 18 سال کے موٹرسائیکل سواروں کیلئے ایک باقاعدہ قانونی فریم ورک تشکیل دیا جائے گا۔جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ لائسنسنگ اتھارٹی کے ذریعے جاری کیاجائے گا اورموٹرسائیکل چلانے کیلئے مقررہ شرائط، نگرانی اور قواعد پرعمل لازمی ہوگا۔حکومت کاکہنا ہے کہ اس قانون سازی کامقصد بغیر لائسنس کم عمرڈرائیونگ کے بڑھتے ہوئے رجحان پر قابو پانا،روڈسیفٹی کو بہتربنانا اورٹریفک حادثات میں کمی لانا ہے ۔اس سلسلے میں موٹروہیکلز آرڈیننس 1965 میں ترمیم کی تجویزبھی شامل کرلی گئی ہے ،قائمہ کمیٹی سے منظوری کے بعد اب یہ بل پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیاجائے گا،جہاں منظوری کی صورت میں اسے باقاعدہ قانون کی شکل دی جائے گی۔ 

