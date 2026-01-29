کم عمر بچوں کیلئے سوشل میڈیا کا استعمال حساس معاملہ قرار
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں 16سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کیلئے درخواست پر چیف جسٹس عالیہ نیلم نے پی ٹی اے اور وزارت قانون وانصاف سمیت دیگر سے جواب طلب کرلیا۔
چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے آٹھویں جماعت کی طالبہ کی درخواست پر سماعت کی ،درخواست گزار علایہ سلیم کی جانب سے شیزہ قریشی ایڈووکیٹ پیش ہوئیں۔ درخواست گزار بچی کی وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سوشل میڈیا بچوں کی ذہنی ،اخلاقی اور تعلیمی نشوونما پر منفی اثرات ڈال رہا ہے ، ریاست کی ذمہ داری ہے وہ بچوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے ۔ وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ ٹک ٹاک سمیت دیگر سوشل میڈیا کا استعمال کمسن بچوں کی نفسیات پر برا اثرات ڈالتا ہے ، سولہ سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگائی جائے ۔چیف جسٹس عالیہ نیلم نے قرار دیاکہ یہ حساس نوعیت کا معاملہ ہے ، تمام فریقین جواب جمع کرائیں یہ حکومت کا پالیسی میٹر بھی ہونا چاہئے ۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے پی ٹی اے سمیت تمام فریقین کو10 فروری کو شق وار جواب جمع کروانے کا حکم دیدیا ۔