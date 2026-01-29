صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قطر نے پاکستانی ڈاکٹرز کی کیٹیگری تھری سے ون کر دی

قطر نے پاکستانی ڈاکٹرز کی کیٹیگری تھری سے ون کر دی

اسلام آباد (نیوز رپورٹر )قطر نے کالج آف فزیشن اینڈ سرجن (سی پی ایس پی )کے رجسٹرڈ سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کیٹیگری کو اپ گریڈ کرنے کی منظوری دے دی۔

 قطر نے 46 مختلف شعبوں کے پاکستانی سپشلائزڈ ڈاکٹرز کی ملازمت کیلئے رجسٹریشن امتحان سے استثنیٰ دے دیا اور پاکستانی ڈاکٹرز کی کیٹیگری تھری سے بڑھا کر ون کر دی ہے ، مذکورہ ون کیٹیگری برطانیہ، امریکا کے ڈاکٹرز کو دی گئی ہے ، کالج آف فزیشن اینڈ سرجن کے نائب صدر پروفیسر شعیب نے دنیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے ڈاکٹرز کی کیٹیگری کی اپ گریڈیشن کیلئے گزشتہ مئی سے مذاکرات شروع تھے ۔ پاکستان کے قطر میں سفیر لیفٹیننٹ جنرل (ر) محمد عامر اور سفارتی حکام نے اس میں کردار ادا کیا، قطر کے حکام کو سی پی ایس پی کے نصاب، امتحانات، تربیت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اور ریکارڈ پیش کیا گیا، قطر نے سات ماہ مذکورہ ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد منظوری دی ہے ، پاکستانی ڈاکٹرز اب قطر میں امتحان دیئے بغیر رجسٹریشن حاصل کر سکیں گے اور ہائی رینک کنسلٹنٹ کے طور پر ملازمت کر سکیں گے ۔ 

