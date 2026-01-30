صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

PIAنجکاری دستاویزات پر دستخط، معیار بہتر ہوگا : وزیراعظم

  • پاکستان
PIAنجکاری دستاویزات پر دستخط، معیار بہتر ہوگا : وزیراعظم

125 ارب پی آئی اے پر خرچ ،55ارب قومی خزانے میں آئینگے :شہباز شریف تقریب میں نائب وزیراعظم، وفاقی وزرا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت

اسلام آباد(نامہ نگار،مانیٹرنگ ڈیسک)پی آئی اے کی نجکاری سے متعلق اہم مرحلہ طے پا گیا، حکومت اور عارف حبیب کنسورشیم کے مابین نجکاری کی دستاویزات پر دستخط ہوگئے، وزیراعظم شہباز شریف نے پی آئی اے کی نجکاری کا عمل شفاف انداز میں مکمل ہونے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ نجکاری کے بعد پی آئی اے کی عظمت رفتہ بحال ہوگی، سہولتوں کی بہتری سے ادارے کا معیار بھی بہتر ہوگا ،پی آئی اے پر سرمایہ کاری میں سے 55 ارب روپے قومی خزانے میں آئیں گے ، 125ارب پی آئی اے کی بہتری پر خرچ ہوں گے ۔ اس موقع پر نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیراعظم کے مشیر محمد علی سمیت اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔

شہبازشریف نے اپنے خطاب میں مزید کہا عارف حبیب کنسورشیم کا ملکی صنعتی ترقی اور خوشحالی کے لئے کردار نمایاں ہے ۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ہوا بازی کے شعبے میں اہم مقام تھا اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پی آئی اے کا ڈنکا بجتا تھا اور ‘‘گریٹ پیپل ٹو فلائی ود’’ کا سلوگن پی آئی اے کی پہچان تھا۔ وزیراعظم نے کہا کہ وہ پرامید ہیں کہ عوام کو نہ صرف بہترین سفری سہولیات فراہم ہوں گی بلکہ پاکستان کا نام بھی بلند ہوگا۔انہوں نے کہا نائب وزیراعظم، فیلڈ مارشل اور حکومتی ٹیم نے اس سلسلے میں جو کردار ادا کیا وہ بے مثال ہے ۔چیئرمین کنسورشیم عارف حبیب نے کہا ملک میں کاروبار کے لئے ماحول سازگار ہے ، میکرو اکنامک استحکام کی بدولت سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے ، بوئنگ کمپنی کے ساتھ انتہائی مفید بات چیت ہوئی ہے، حکومتی سرپرستی سے سرمایہ کار مزید بہتر کام کر سکیں گے ، خدمات میں بہتری، سٹاف کی بہبود اور ٹیکس آمدن میں اضافہ ہوگا۔

وزیراعظم کے مشیر نجکاری محمد علی نے کہا کہ دستخط کی تقریب ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے ، یہ تقریب اصلاحات کے عمل میں موجودہ حکومت کے لئے انتہائی اہمیت کی حامل ہے ،کنسورشیم 180 ارب روپے کی سرمایہ کاری کرے گا، رقم کا 125 ارب پی آئی اے کی استعداد کار میں اضافے پر خرچ ہوگا جبکہ 55 ارب روپے حکومتی خزانے میں جمع ہوں گے ۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری اس بات کا ثبوت ہے کہ سرمایہ کار ملک میں سرمایہ کاری کے لئے پرعزم ہیں۔قبل ازیں تقریب میں حکومتی اور کنسورشیم کے نمائندوں کی جانب سے نجکاری کی دستاویزات پر دستخط کئے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

موہن جو دڑو میں کھدائی کے دوران اہم ترین دریافت

سپورٹس کمپنی نائیکی کے دماغ میں تبدیلیاں لانیوالے جوتے

ایک ہی سال اور تاریخ میں پیدا ہونیوالا 102سالہ جوڑا

چین:شرارتی بچے نے ناک میں تالا لگا لیا، ویڈیو وائرل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ
Dunya Bethak