ججز ڈرا کرتے تھے صدر بار 50 وکلا لے آئینگے، اب وہ وکیل نہیں رہے : جسٹس ہاشم کاکڑ
اب تو وکیل بیان کرانے سے پہلے گواہ کو موبائل ریکارڈنگ دے دیتے :ریمارکس، قتل کیس کے ٹرائل پر سوالات، مجرم بری قتل کیس میں ٹرائل کے طریقہ کار اور شواہد پر عدالت کے سنجیدہ سوالات، درخواست بریت پر دلائل مکمل، عمر قید بری کر دیا
اسلام آباد (کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ نے قتل کے مجرم عبدالرزاق کی بریت کی درخواست پر سماعت کے بعد اسے بری کر دیا ۔ عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنایا۔ کیس میں ٹرائل کے طریقہ کار اور شواہد پر سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے ۔ مجرم کے وکیل جسٹس (ر)صغیر احمد قادری نے مؤقف اختیار کیا کہ گواہوں کے بیانات اور میڈیکل ایویڈنس ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے ، ٹرائل کا طریقہ کار درست کرایا جائے ، ہائیکورٹس کے رولز پر عمل نہیں کیا جا رہا،گواہوں کے بیانات پر جرح میں مہینے گزر جاتے۔
جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیئے کہ اب وہ وکیل نہیں رہے ، پہلے ججز ڈرا کرتے تھے ، ڈر ہوتا تھا کہ صدر بار پچاس وکلا لے کر آجائیں گے ، اب تو وکیل گواہ کو بیان ریکارڈ کرانے سے پہلے موبائل ریکارڈنگ دے دیتے ہیں۔ ادھر سپریم کورٹ نے ایک کلو ہیروئن سمگلنگ کے ملزم عبدالودود کی درخواست ضمانت مسترد اور ٹرائل کورٹ کو ساٹھ روز میں مقدمے کا فیصلہ کرنے کی ہدایت جاری کی اور واضح کیا کہ مقررہ مدت میں فیصلہ نہ ہونے کی صورت میں ملزم دو بار ضمانت کیلئے درخواست دے سکتا ہے۔
جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ملزم کے وکیل نے کہا یہ ضمانت کا فِٹ کیس ہے ، ویڈیو ریکارڈنگ، نہ شواہد اور نہ ہی گواہ موجود جبکہ اے این ایف سپیریئر ایجنسی ہونے کا دعویٰ ہے ۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیئے کہ سپیرئیر ایجنسی کون ہے یہ بھی طے ہونا چاہیے ، اے این ایف کا طریقہ پہلے اچھا تھا لیکن اب اچھا نہیں رہا۔