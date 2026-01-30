کوہستان سکینڈل:10ملزمان کا سرنڈر اثاثوں سے دستبرداری کی درخواست
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)خیبرپختونخوا میں کوہستان مالیاتی سکینڈل کے 10 ملزمان نے سرنڈر کر دیا اور کروڑوں روپے کے اثاثوں سے دستبرداری کی درخواست احتساب عدالت میں جمع کرا دی۔
انتظامی جج محمد ظفرخان نے کیس کی سماعت کی۔ ملزمان نے دائر درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ نیب نے مختلف اثاثے قبضے میں لیے جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اگر نیب یہ تحویل میں لینا چاہتا ہے تو انہیں اعتراض نہیں۔ ڈپٹی پراسیکیوٹر نے بتایا ملزمان 23 کروڑ 77 لاکھ 78 ہزار 600 روپے کے اثاثے واپس کرنا چاہتے ہیں۔