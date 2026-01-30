صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوہستان سکینڈل:10ملزمان کا سرنڈر اثاثوں سے دستبرداری کی درخواست

  • پاکستان
کوہستان سکینڈل:10ملزمان کا سرنڈر اثاثوں سے دستبرداری کی درخواست

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)خیبرپختونخوا میں کوہستان مالیاتی سکینڈل کے 10 ملزمان نے سرنڈر کر دیا اور کروڑوں روپے کے اثاثوں سے دستبرداری کی درخواست احتساب عدالت میں جمع کرا دی۔

انتظامی جج محمد ظفرخان نے کیس کی سماعت کی۔ ملزمان نے دائر درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ نیب نے مختلف اثاثے قبضے میں لیے جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اگر نیب یہ تحویل میں لینا چاہتا ہے تو انہیں اعتراض نہیں۔ ڈپٹی پراسیکیوٹر نے بتایا ملزمان 23 کروڑ 77 لاکھ 78 ہزار 600 روپے کے اثاثے واپس کرنا چاہتے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

10وارداتیں:لاکھوں روپے ، فونز، قیمتی اشیا چھن گئیں

چوک سرور شہید میں المناک سانحہ،ٹرالر نے 5طلبہ کچل ڈالے

کچے میں آپریشن ؛ لولائی گینگ کے مزید 5 ڈاکوئوں نے ہتھیار ڈال دئیے

اسلام پورہ :فارمیسی ملازم کی گولی مار کر خودکشی

مضر صحت دودھ سپلائی کی کوشش ناکام، دو ہزار لٹر تلف

پولیو ورکردورانِ ڈیوٹی اغوا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ
Dunya Bethak