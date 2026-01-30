طالبان رجیم نے میڈیا سپورٹ تنظیموں کے پرمٹ منسوخ کر دئیے
حکومتی ناکا میاں ، دنیا سے عوامی مسائل اوجھل رکھنے کیلئے میڈیا پر شکنجہ مزید کس لیا
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) افغانستان میں طالبان حکومت نے میڈیا پر عائد پابندیوں کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرتے ہوئے میڈیا سپورٹ تنظیموں کے پرمٹ منسوخ کر دئیے ، افغان طالبان رجیم نے ایک اور سخت متناز عہ فیصلہ کرتے ہوئے میڈیا سپورٹ تنظیموں کے پرمٹ منسوخ کئے ۔ طالبان کے اس اقدام کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا سامنا ہے ، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہیہ فیصلے طالبان کے اس ایجنڈے کی عکاسی کرتے ہیں جس کا مقصد سچ، اختلافِ رائے اور عوامی شعور کو مکمل طور پر کچلنا ہے ۔
طالبان رجیم کے اس فیصلے پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے شدید مذمت کی ہے ۔ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق یہ اقدامات افغانستان میں آزادیٔ اظہار کو دبانے اور میڈیا پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کیلئے منظم اور مذموم کوشش کا حصہ ہیں ،طالبان حکومت میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے نام پر درحقیقت اختلافی آوازوں کو خاموش آزاد صحافت کا گلا گھونٹ رہی ہے ۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے واضح کیا کہ درحقیقت یہ فیصلے میڈیا کی فعالیت نہیں بلکہ مکمل سنسر شپ اور ریاستی بیانیے کے نفاذ کی کوشش ہے ۔ ماہرین کے مطابق، طالبان حکومت جوابدہی، شفافیت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دبانے کے لئے میڈیا پر شکنجہ مزید کس رہی ہے تاکہ اپنی ناکامیوں اور عوامی مسائل کو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا جا سکے ۔