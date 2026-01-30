لڑائی جھگڑا کیس:تنویر الیاس و دیگر کی درخواست بریت پر دلائل طلب
جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس و دیگر کے خلاف تھانہ مارگلہ میں درج لڑائی جھگڑا کے مقدمہ میں ملزمان کی بریت کی درخواست پر دلائل طلب کرلئے۔ عدالت نے فریقین کے وکلا کو 6 فروری کو آئندہ سماعت پر دلائل دینے کی ہدایت کی۔