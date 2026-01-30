صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑائی جھگڑا کیس:تنویر الیاس و دیگر کی درخواست بریت پر دلائل طلب

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس و دیگر کے خلاف تھانہ مارگلہ میں درج لڑائی جھگڑا کے مقدمہ میں ملزمان کی بریت کی درخواست پر دلائل طلب کرلئے۔

جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس و دیگر کے خلاف تھانہ مارگلہ میں درج لڑائی جھگڑا کے مقدمہ میں ملزمان کی بریت کی درخواست پر دلائل طلب کرلئے۔ عدالت نے فریقین کے وکلا کو 6 فروری کو آئندہ سماعت پر دلائل دینے کی ہدایت کی۔

