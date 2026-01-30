صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائمہ کمیٹی قواعد و ضوابط:ایم این اے رفیع اللہ کی ترامیم پر غور

  • پاکستان
اسلام آباد(نامہ نگار)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی قواعدو ضوابط و استحقاق کااجلاس چیئرمین محمد افضل کی زیر صدارت ہوا،جس میں وزارت پارلیمانی امور کو ہدایت کی کہ۔۔۔

 رکن اسمبلی سید رفیع اللہ کی طرف سے پیش کی گئی ترامیم کو قاعدہ 2، 43 ذیلی قاعدہ (4)247 میں پیش کیا جائے اور قاعدہ 39B کے بعد نیا قاعدہ داخل کیا جائے ،کمیٹی نے ہدایت کی کہ ان ترامیم کو بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے ۔ کمیٹی نے وسیم قادر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے خلاف دئیے گئے استحقاق کے سوال پر غور کے بعد معاملہ نمٹادیا۔

