پانچ افسرتبدیل ،نادیہ نبی ممبر ٹریڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیشن تعینات
رفعت بٹ کا استعفیٰ منظور، علی جاکھرانی سمیت 3افسران کاموٹروے پولیس تبادلہ
اسلام آباد(ایس ایم زمان)وفاقی حکومت نے 5افسران کے تبادلے وتعیناتی کے احکامات جاری کردئیے ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق نادیہ نبی کی تین سال کنٹریکٹ پر وزارت تجارت کے ماتحت ٹریڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیشن میں ایم پی سکیل ون میں بطور ممبر تقرری کی گئی ہے جبکہ رفعت انعام بٹ کا ٹریڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیشن سے بطور ممبر استعفیٰ منظور کیا گیاہے ۔اسٹیبلشمنٹ ٖڈویژن نے پاکستان پولیس سروس گریڈ 19کے افسر علی شیر جاکھرانی کو بلوچستان سے موٹر وے پولیس ،گریڈ 18کی افسر سونیا شمروز خان کو خیبر پختونخوا سے موٹر وے پولیس ،گریڈ18کے افسر جواد اسحا ق کو نیشنل پولیس اکیڈمی سے موٹر وے پولیس میں تعینات کیاگیاہے ۔