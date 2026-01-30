رضوانہ تشدد کیس:مسلسل عدم پیشی پر متعدد گواہوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے جج کے گھر تشدد کا نشانہ بننے والی کمسن گھریلو ملازمہ رضوانہ کے کیس میں مسلسل عدم پیشی پر متعدد گواہوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے۔۔۔
آئندہ سماعت پر گواہوں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ مدعی مقدمہ 2 بجے سماعت کے موقع پر عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے سماعت 7 فروری تک ملتوی کر دی۔ ملزمہ صومیہ عاصم کے خلاف تھانہ ہمک میں مقدمہ درج ہے۔