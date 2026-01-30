صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رضوانہ تشدد کیس:مسلسل عدم پیشی پر متعدد گواہوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے جج کے گھر تشدد کا نشانہ بننے والی کمسن گھریلو ملازمہ رضوانہ کے کیس میں مسلسل عدم پیشی پر متعدد گواہوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے۔۔۔

 آئندہ سماعت پر گواہوں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ مدعی مقدمہ 2 بجے سماعت کے موقع پر عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے سماعت 7 فروری تک ملتوی کر دی۔ ملزمہ صومیہ عاصم کے خلاف تھانہ ہمک میں مقدمہ درج ہے۔ 

