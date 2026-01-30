بھارت اوورسیزشہریوں کوجاسوسی کیلئے استعمال کررہا ،رپورٹ
انڈیا کے مدھو گوتمکلا نے حساس امریکی دستاویزات اے آئی ایپلیکیشن پر اپلوڈ کیں قطر میں جاسوسی کے الزامات پر بھارتی بحریہ کے 8سابق افسرگرفتارہوئے ،نشریاتی ادارہ
ا سلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)عالمی سلامتی کے دعوؤں کے باوجود بین الاقوامی اداروں میں تعینات بھارتی نژاد افراد سے جڑے مسلسل سکیورٹی واقعات نے مغربی دنیا کے انٹیلی جنس اور دفاعی نظام پر سنجیدہ سوالیہ نشان لگا د ئیے ۔دنیا بھر بالخصوص مغربی ممالک کے سرکاری و غیر سرکاری اداروں میں بھارتی نژادشہریوں کی اہم اور حساس عہدوں پر تعیناتی کو سکیورٹی رسک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
بین الاقوامی نشریاتی ادارے کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت بیرونِ ملک موجود اپنے شہریوں کے ذریعے حساس نوعیت کی معلومات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ۔ امریکی سائبر دفاعی ادارے سائبرسکیورٹی اینڈ انفراسٹرکچر سکیورٹی ایجنسی کے عبوری سربراہ مدھو گوتمکلا نے حساس سرکاری دستاویزات ایک اے آئی ایپلیکیشن پر اپلوڈ کر دیں جنہیں امریکی قومی سلامتی کے لیے ایک واضح خطرہ قرار دیا جا رہا ہے ۔اس واقعے کے بعد امریکی محکمہ داخلی سلامتی میں شدید تشویش پائی جاتی ہے اور معاملے کی باضابطہ تحقیقات جاری ہیں۔
مدھو گوتمکلا کا تعلق بھارت کی ریاست آندھرا پردیش سے ہے ۔ ۔اکتوبر 2025 میں معروف بھارتی نژاد امریکی سٹرٹیجک ماہر ایشلی جے ٹیلس کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے گھر سے ایک ہزار سے زائد خفیہ اور ٹاپ سیکر ٹ امریکی دفاعی دستاویزات برآمد ہو ئی تھیں ۔ اسی طرح 2023 میں قطر میں جاسوسی کے الزامات کے تحت بھارتی بحریہ کے آٹھ سابق افسران کی گرفتاری نے خلیجی ممالک میں بھارتی شہریوں کے کردار پر سخت سوالات کھڑے کر دئیے تھے ۔