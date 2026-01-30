صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتخابی سیاست چھوڑ نے کا اعلان

  • پاکستان
انتخابی سیاست چھوڑ نے کا اعلان

پشاور(این این آئی)بزرگ سیاستدان حاجی غلام احمد بلور 86 سال کی عمر میں انتخابی سیاست سے علیحدہ ہوگئے۔ بلور ہاؤس پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران سابق وفاقی وزیر غلام احمد بلور نے کہا کہ میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا اور میری جیتی ہوئی سیٹ پر مجھے ہرایا گیا،میں نے اس ملک و قوم کیلئے 55 سال سیاست کی۔

غلام احمد بلور نے کہا ہمارے ملک نے بھارت کو تو جنگی میدان میں شکست دی لیکن معاشی میدان میں پیچھے ہیں، حکمرانوں سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا،کچھ لوگ 18ویں ترمیم کو بکواس قرار دیتے ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم 18ویں ترمیم قرارداد مقاصد کی طرح ہے ، اگر اسے چھیڑا گیا تو ملک کو نقصان  ہوگا۔انہوں نے کہاکہ میری نشست پر کون الیکشن لڑے گا یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے ، میں ایک مضبوط پارٹی چھوڑ کر جارہا ہوں جبکہ پشاور چھوڑ کر جارہا ہوں لیکن اسی مٹی میں ہی دفن ہوں گا۔ انہوں نے کہا انتخابی سیاست سے دستبردار ہورہا ہوں لیکن سیاست نہیں چھوڑ رہا ، ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب پشاور میں اکیلا نہیں رہ سکتا، اس لئے اسلام آباد منتقل ہورہا ہوں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

10وارداتیں:لاکھوں روپے ، فونز، قیمتی اشیا چھن گئیں

چوک سرور شہید میں المناک سانحہ،ٹرالر نے 5طلبہ کچل ڈالے

کچے میں آپریشن ؛ لولائی گینگ کے مزید 5 ڈاکوئوں نے ہتھیار ڈال دئیے

اسلام پورہ :فارمیسی ملازم کی گولی مار کر خودکشی

مضر صحت دودھ سپلائی کی کوشش ناکام، دو ہزار لٹر تلف

پولیو ورکردورانِ ڈیوٹی اغوا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ
Dunya Bethak