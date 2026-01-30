صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی سفیر سے ملاقات

  • پاکستان
اسلام آباد (آن لائن) چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کی سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے اہم ملاقات ہوئی۔

دونوں رہنماؤں نے نوجوانوں، تعلیم اور تعاون کے نئے مواقع پر باہمی تبادلہ خیال کیا۔رانا مشہود احمدنے کہا کہ پاک سعودی تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ دونوں برادر اسلامی ممالک کے عوام کی خوشحالی کی نوید ہے ،ہم اپنے نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں۔سعودی سفیر نے کہا کہ نوجوان دونوں ممالک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کریں گے اور یونیورسٹیوں کو سعودی جامعات کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔

