تیراہ آپریشن گنڈاپور دور کا فیصلہ
مردان (نمائندہ دنیا) سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما امیر حیدر خان ہوتی نے کہا کہ تیراہ آپریشن کا فیصلہ علی امین گنڈاپور کے دورِ حکومت میں ہوا تھا تاہم آج اس حوالے سے حقائق چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ریاست کی رٹ کمزور پڑتی جا رہی ہے جبکہ دہشت گرد مضبوط ہو رہے ہیں، جو ایک تشویشناک صورتحال ہے ۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران امیر حیدر خان ہوتی نے کہا کہ سہیل آفریدی کو مفاہمت کے لیے نہیں بلکہ دباؤ اور ٹکراؤ کی پالیسی کے تحت لایا گیا جس سے معاملات میں بہتری کے بجائے مزید بگاڑ پیدا ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ تیراہ آپریشن اور پی ٹی آئی کے درمیان مفاہمت کی جڑیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں جس پر قوم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔انہوں نے کہا کہ دہشت گردی جیسے سنگین مسئلے پر وزیراعلیٰ لاعلمی ظاہر کر رہے ہیں جبکہ مرکزی اور صوبائی حکومتیں دونوں لاعلمی کا دعویٰ کر رہی ہیں حالانکہ حقیقت سب کے سامنے ہے ۔ ان کے مطابق یہ طرزِعمل قومی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ دہشت گردی جیسے حساس مسئلے پر سیاست فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔