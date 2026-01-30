صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیراہ آپریشن گنڈاپور دور کا فیصلہ

  • پاکستان
تیراہ آپریشن گنڈاپور دور کا فیصلہ

مردان (نمائندہ دنیا) سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما امیر حیدر خان ہوتی نے کہا کہ تیراہ آپریشن کا فیصلہ علی امین گنڈاپور کے دورِ حکومت میں ہوا تھا تاہم آج اس حوالے سے حقائق چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

ریاست کی رٹ کمزور پڑتی جا رہی ہے جبکہ دہشت گرد مضبوط ہو رہے ہیں، جو ایک تشویشناک صورتحال ہے ۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران امیر حیدر خان ہوتی نے کہا کہ سہیل آفریدی کو مفاہمت کے لیے نہیں بلکہ دباؤ اور ٹکراؤ کی پالیسی کے تحت لایا گیا جس سے معاملات میں بہتری کے بجائے مزید بگاڑ پیدا ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ تیراہ آپریشن اور پی ٹی آئی کے درمیان مفاہمت کی جڑیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں جس پر قوم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔انہوں نے کہا کہ دہشت گردی جیسے سنگین مسئلے پر وزیراعلیٰ لاعلمی ظاہر کر رہے ہیں جبکہ مرکزی اور صوبائی حکومتیں دونوں لاعلمی کا دعویٰ کر رہی ہیں حالانکہ حقیقت سب کے سامنے ہے ۔ ان کے مطابق یہ طرزِعمل قومی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ دہشت گردی جیسے حساس مسئلے پر سیاست فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

صبا فیصل کے سسرال سے متعلق بیان پر علی گل پیر کی مزاحیہ ویڈیو

آج کے فنکاروں میں پیسے کی لالچ ہے :جواداحمد

ہیرا پھیری 3میں اکشے کمار رکاوٹ ہیں:پاریش

بیویوں کو شوہروں پر چِلّانا چاہیے ، رانی کے بیان پر تنقید

بیٹے کی کینسر کی تشخیص نے میری دنیا پلٹ دی تھی:عمران ہاشمی

جاوید اختر فن کیلئے ایک داغ بن چکا :احمد علی بٹ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ
Dunya Bethak