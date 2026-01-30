صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10 ارب روپے کا منافع کمایا

  • پاکستان
راولپنڈی(آئی این پی)وفاقی وزیرِ ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان ریلوے نے 10 ارب روپے کا منافع کمایا ہے۔

راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہزارہ ڈویژن سے سال کے آخر تک نیا ٹریک شروع کرنے جا رہے ہیں۔حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ ریلوے کو وسطِ ایشیائی ریاستوں سے منسلک کرنے اور اس سال کے آخر میں اس منصوبے کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان پر حق ان کا ہے جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، پوری دنیا پاکستان کی فتح کی معترف ہے ،راولپنڈی میں سکولوں، کالجوں اور ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے۔

