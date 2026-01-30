صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینئر سیاستدان پیر محمد شاہ کھگہ انتقال کرگئے

پاکپتن(نمائندہ دنیا ،خبرنگار)سینئر سیاستدان ،سابق صوبائی وزیر پیر محمد شاہ کھگہ انتقال کرگئے ۔وہ چند ماہ سے علیل تھے۔ پیر محمد شاہ کھگہ ایک بار رکن قومی اسمبلی اور پانچ بار ممبر صوبائی اسمبلی رہ چکے۔

سابق وزیراعلیٰ پنجاب منظور احمد وٹو نے انہیں اپنی صوبائی کابینہ میں وزیر بنایا تھا تاہم جلد منظور وٹو کی حکومت ختم ہو گئی۔وہ نائب ضلع ناظم پاکپتن بھی رہے ۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1983 میں چیئرمین یونین کونسل کے انتخاب سے کیا تھا۔انہوں نے مسلم لیگ ق ، مسلم لیگ ن اور آخری دنوں میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر کے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور ان دنوں آزاد حیثیت میں سیاست کر رہے تھے ۔ پیر محمد شاہ کھگہ سابق ایم پی اے پیر احمد شاہ کھگہ کے بڑے بھائی، پیر صلاح الدین شاہ کھگہ اور پیر نصیر الدین شاہ کھگہ کے والد تھے۔ ان کی نماز جنازہ آبائی گاؤں چک شاہ کھگہ میں ادا کی گئی جس میں ایم این اے میاں احمدرضامانیکا،ایم پی اے میاں فاروق مانیکا،دیوان احمدمسعودچشتی،دیوان عثمان فرید چشتی،دیوان فہد چشتی،ایم پی اے سردار منصب ڈوگر ودیگر سیاسی، سماجی شخصیات اورشہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔

