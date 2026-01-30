صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عائشہ نذیر اور عارفہ نذیر جٹ کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کیخلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ

  • پاکستان
عائشہ نذیر اور عارفہ نذیر جٹ کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کیخلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ

لاہور(آئی این پی )لاہور ہائیکورٹ نے ایم این اے عائشہ نذیر جٹ اور ان کی بہن عارفہ نذیر جٹ کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے خلاف رٹ کی سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا۔

لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں جسٹس اسجد جاوید گھرال نے کیس کی سماعت کے دوران ایف آئی اے سے ای سی ایل میں نام ڈالنے کی وجوہات طلب کیں۔ ایف آئی اے کے حکام نے بتایا کہ دونوں بہنوں کے خلاف ایف آئی آردرج ہے ۔ ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ حکومت نے عارفہ نذیر جٹ کا نام پہلے ہی ای سی ایل سے نکال دیا ہے ۔ درخواست گزار خواتین کے وکیل نے عدالت کو بتایا تھا کہ ایف آئی آر میں پٹیشنرز کے نام شامل نہیں ہیں۔ عارفہ نذیر جٹ کا نام ای سی ایل سے نکال دیئے جانے کی اطلاع عدالت کو فراہم کئے جانے کے بعد درخواست گزاروں کے وکیل نے کہا کہ عارفہ نذیر کی بہن کا نام تاحال ای سی ایل میں شامل ہے ، وہ عمرہ کے لئے جانا چاہتی ہیں۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

امریکا، ایران کشیدگی سٹاک ایکسچینج پر اثرانداز، 6 ہزارپوائنٹس کمی

بینکوں کی سرمایہ کاری ڈپازٹس سے بھی تجاوز ،اسٹیٹ بینک

وافی انرجی اور ہنڈائی نشاط کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ طے

اوشن گارڈنز اور البرکہ بینک کے درمیان معاہدہ طے پاگیا

سیمنٹ کی فروخت میں سالانہ بنیاد پر9فیصداضافہ

جرمنی کے لیے پاکستانی مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ
Dunya Bethak