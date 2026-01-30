عائشہ نذیر اور عارفہ نذیر جٹ کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کیخلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ
لاہور(آئی این پی )لاہور ہائیکورٹ نے ایم این اے عائشہ نذیر جٹ اور ان کی بہن عارفہ نذیر جٹ کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے خلاف رٹ کی سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا۔
لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں جسٹس اسجد جاوید گھرال نے کیس کی سماعت کے دوران ایف آئی اے سے ای سی ایل میں نام ڈالنے کی وجوہات طلب کیں۔ ایف آئی اے کے حکام نے بتایا کہ دونوں بہنوں کے خلاف ایف آئی آردرج ہے ۔ ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ حکومت نے عارفہ نذیر جٹ کا نام پہلے ہی ای سی ایل سے نکال دیا ہے ۔ درخواست گزار خواتین کے وکیل نے عدالت کو بتایا تھا کہ ایف آئی آر میں پٹیشنرز کے نام شامل نہیں ہیں۔ عارفہ نذیر جٹ کا نام ای سی ایل سے نکال دیئے جانے کی اطلاع عدالت کو فراہم کئے جانے کے بعد درخواست گزاروں کے وکیل نے کہا کہ عارفہ نذیر کی بہن کا نام تاحال ای سی ایل میں شامل ہے ، وہ عمرہ کے لئے جانا چاہتی ہیں۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔