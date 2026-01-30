صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رینجرز اہلکاروں کو کچلنے والی گاڑی مشروط سپردداری پر مالکن کے حوالے کرنیکا حکم

اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے ) اسلام آباد ہائیکورٹ نے رینجرز اہلکاروں کو کچلنے والی گاڑی مشروط سپردداری پر اصل مالکن کے حوالے کرنے کا حکم جاری کر دیا۔

جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سفینہ ظفیر عباسی کی درخواست منظور کر لی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ مقدمے کی تفتیش مکمل ہے ، گاڑی مزید شواہد کیلئے درکار نہیں۔ عدالت نے کیس کے حتمی فیصلے تک گاڑی فروخت نہ کرنے اور موجودہ حالت میں برقرار رکھنے کا بیان حلفی جمع کرانے کا حکم بھی دیا۔

