NHA ترقیاتی منصوبوں کا حجم 3 کھرب 40 کروڑ ہو گیا

  • پاکستان
71منصوبے زیرتعمیر،ہائی ویزاورموٹرویزکی تکمیل ونگرانی کیلئے کنسلٹنٹس پول بنانے کافیصلہ

اسلام آباد(ایس ایم زمان)نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ترقیاتی منصوبوں کاحجم تین کھرب 40کروڑ روپے تک پہنچ گیا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی ملک بھر میں موٹرویز اور نیشنل ہائی ویز کے 71 منصوبوں پر کام کررہی ہے ،نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ملک بھر میں ہائی ویزاور موٹرویز کی تکمیل اور نگرانی کے لیے کنسلٹنٹس کا پول بنانے کافیصلہ کیا ہے ۔ مذکورہ پول میں کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل کی جائینگی۔ مذکورہ پول میں بزنس پلان و ڈویلپمنٹ ،انٹیلی جنس ٹرانسپورٹ سسٹم ٹریفک انجینئرنگ و ماڈیولنگ ، بڑے شہروں اور زیادہ آبادی والے حصوں میں شاہرات اورفلائی اوور برج ، انڈر پاسز، پہاڑی علاقوں میں شاہرات اورموٹرویز کی تعمیر، لینڈ سیکپنگ اور فن تعمیر،پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ ،ٹیکنکل اور فنانشل فزیبلٹی سمیت مختلف شعبوں کے لیے کنسلٹنٹس کی خدمات شامل ہیں۔

