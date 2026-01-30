صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز کی چودھری شوگر ملز کیس میں 7کروڑ بطور گارنٹی کی رقم کی واپسی کیلئے درخواست پر نیب کو نوٹس

لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے چودھری شوگر ملز کیس میں 7کروڑ روپے بطور گارنٹی کی رقم کی واپسی کے لیے درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 4فروری کو جواب طلب کرلیا۔

چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ مس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3رکنی فل بینچ نے سماعت کی۔ فل بینچ کے روبرو مریم نواز کے وکیل جاوید ارشد نے موقف اختیار کیا کہ شوگر ملز کیس میں لاہور ہائیکورٹ نے مریم نواز کی 7کروڑ روپے بطور گارنٹی اور پاسپورٹ جمع کروانے کے عوض ضمانت منظور کی تھی ۔وکیل نے درخواست میں نکتہ اٹھایا کہ چودھری شوگر ملز کیس کی تفتیش کے بعد نیب نے اسے بے بنیاد قرار دیکر خارج کردیا ہے لہذااب بطور گارنٹی جمع کروائے گئے 7کروڑ روپے کی رقم کو واپس کیا جائے ۔چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہاکہ یہ ضمانت کی رقم 7کروڑ روپے کی واپسی کا معاملہ ہے پہلے ٹرائل کورٹ سے کیس بند کرنے کا فیصلہ لائیں پھر دیکھیں گے اس کے بغیر آپ کی درخواست غیر ضروری ہے۔

