بنوں میں آپریشن، فتنہ الخوارج کے 3 دہشتگرد ہلاک
اکبرعلی خان کلے ، اسپرکہ، ڈومیل کے علاقے میں کئی دہشت گرد زخمی بھی ہوئے فتنہ الخوارج کا صفایا کیا جا رہا:شہباز شریف،کارروائیاں لائق تحسین:محسن نقوی
بنوں،اسلام آباد(نامہ نگار، نیوز ایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک)بنوں پولیس اور سکیورٹی فورسز نے بنوں کے نواحی علاقے میں آپریشن میں فتنہ الخوارج کے 3 دہشتگردوں کو ہلاک کردیا۔ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا کہ بنوں پولیس اور سکیورٹی فورسز نے اکبرعلی خان کلے ، اسپرکہ، ڈومیل کے علاقے میں دہشتگردوں کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا۔اس دوران 3 دہشتگرد ہلاک ہوگئے جبکہ متعدد دہشتگرد زخمی ہوئے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پولیس اور سکیورٹی فورسز نے بروقت مشترکہ کارروائی کرکے دہشتگردوں کے مذموم عزائم ناکام بنائے ۔قوم کی حمایت سے فتنہ الخوارج کے دہشتگردوں کا مکمل صفایا کیا جا رہا ہے ،حکومت پاکستان ملک سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے پر عزم ہے ۔وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے کہا خیبرپختونخوا میں قیام امن کے لئے سکیورٹی فورسز اور پولیس کی مشترکہ کارروائیوں کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔فتنہ الخوارج کے دہشتگردوں کو کہیں چھپنے نہیں دیا جائے گا۔