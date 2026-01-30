سانحہ گل پلازہ کی عدالتی تحقیقات کا اعلان
چیف جسٹس کو خط لکھ رہے ہیں، تحقیقات حاضر سروس جج سے کرائی جائیں متحدہ کو سیاست کرنی تو کر ے نہیں روکیں گے ،شرجیل میمن کی پریس کانفرنس
کراچی (دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک )سندھ حکومت نے سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کرانے کا اعلان کر دیا۔نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ سانحہ گل پلازہ میں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئیں، سانحہ گل پلازہ کے بعد سندھ کابینہ نے کمیٹی تشکیل دی، آگ لگنے کے وقت عمارت میں 2 ہزار سے 2500 افراد موجود تھے ، گل پلازہ کے دودفعہ سیفٹی آڈٹ ہو چکے تھے ، ڈائریکٹرسول ڈیفنس اور ایڈیشنل کنٹرول سول ڈیفنس ضلع جنوبی کو فوری طور پرمعطل کر دیا گیا ، ان کے خلاف متعلقہ قوانین کے تحت محکمہ جاتی کارروائی شروع کی جا رہی ہے ۔سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھافائرٹینڈرز کو پانی کی فراہمی میں تاخیر سے کارروائیاں متاثر ہوئیں، چیف انجینئرز بلخ اور انچارج ہائیڈرنٹس کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا، ان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہائیڈرنٹ انچارج ڈائریکٹر سول ڈیفنس ضلع جنوبی کو معطل کر دیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ کسی سیاسی جماعت کے دباؤمیں نہیں آئیں گے ، معزز چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ رہے ہیں، ہمارا مقصد اس واقعے کی شفاف تحقیقات ہے ، خط میں درخواست کی جائے گی کہ تحقیقات حاضر سروس جج سے کرائی جائیں۔کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں نہیں آئیں گے ،گل پلازہ کے شہدا کو امدادی چیکس کی ادائیگیاں شروع کر دی گئی ہیں، عدالتی کمیشن کا فیصلہ کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں نہیں کیا گیا، ہم کسی سیاسی جماعت کو نہیں عوام کو جوابدہ ہیں۔ہمیں جب لگا ہم نے جوڈیشل انکوائری کے لیے لکھ دیا۔ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ آگ کیسے لگی اور کیسے پھیلی؟ یہ آئی جی بتاچکے ، اے سی کے ڈکٹس سے آگ پھیلی، گیارہ سال کے بچے سے آگ لگی اس کے بھی شواہد موجود ہیں، بلیم گیم کی ضرورت نہیں کسی نے آگ نہیں لگائی، آگ کیسے لگی اس کے مضبوط شواہد موجود ہیں، جب عدالت ہم سے مانگے گی تو عدالت میں شواہد جمع کرائیں گے ۔
ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم والے وفاقی وزارتیں چھوڑیں، اگر کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا ہے تو تھوڑا دباؤ بڑھائیں، محض کراچی کی دیواریں خراب نہ کریں، سیاست نہ چمکائیں، ایم کیو ایم کو سیاست کرنی ہے ،مظاہرے کرنے ہیں تو کریں، ہم انہیں نہیں روکیں گے ۔سانحہ گل پلازہ میں جھلس کر جاں بحق ہونے والے مزید 12 افراد کی باقیات کی شناخت کر لی گئی۔سی پی ایل سی ذرائع کے مطابق شناخت اینٹی مارٹم ڈیٹا اور گل پلازہ میں پروف آف پریزنس سے کی گئی۔اس سے متعلق ذرائع کا کہنا ہے کہ نارتھ ناظم آباد سے شاپنگ کے لیے آئی فیملی کے 3 افراد کی شناخت ہوئی، اینٹی مارٹم ڈیٹا سے عمر نبیل، ان کی اہلیہ ڈاکٹر عائشہ اور بیٹے علی کی باقیات کی شناخت ہوئی۔سی پی ایل سی ذرائع کے مطابق اینٹی مارٹم ڈیٹا سے خضر علی، حیدر علی، عامر علی، ابوبکر، یاسین، صداقت اللّٰہ، یوسف خان، نعمت اللّٰہ اور عبداللّٰہ کی بھی شناخت کی گئی۔ شناخت کے بعد جاں بحق 12 افراد کی باقیات لواحقین کے سپرد کر دی گئیں۔