پنجاب حکومت کی سپریم کورٹ کے 3 فیصلوں پر نظرثانی درخواستیں دائر

  • پاکستان
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ کے تین فیصلوں کے خلاف نظرثانی درخواستیں دائر کر دیں، جنسی زیادتی کے کیس میں زنا بالجبر کو زنا بالرضا قرار دینے۔۔۔

 سولہ افراد کے قتل میں سزا اکٹھی چلانے اور مفرور ملزم بری کرنے کے فیصلوں کو چیلنج کیا گیا، درخواستیں ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل پنجاب احمد رضا کے ذریعے دائر کی گئیں۔ نظرثانی درخواست میں کہا گیا کہ زنا بالجبر کو زنا بالرضا میں تبدیل کرنے کا فیصلہ درست نہیں، عدالتیں عموماً جنسی زیادتی کا شکار خاتون کے خلاف آبزرویشنز دینے سے گریز کرتی ہیں تاکہ احترام میں کمی نہ آئے ، عدالت ملزم کے مکروہ اقدام سے پیدا بچے کے قانونی اور سماجی کردار پر بات کرنے میں ناکام رہی۔ دوسری درخواست میں مؤقف اپنایا گیا کہ دو خاندانوں کے اکیس افراد قتل ہو چکے ، سولہ افراد کے قتل کی سزا ایک فرد کے قتل کے برابر دے کر اکٹھی چلانے کا کہا گیا حالانکہ سپریم کورٹ پہلے یہ قرار دے چکی کہ اکٹھی یا الگ سزا چلانے کا فیصلہ عدالت کیس کے حقائق دیکھ کر کرے گی۔ دیگر ملزمان کے ساتھ ایک مفرور ملزم بری کرنے کے فیصلے کے خلاف بھی نظرثانی درخواست دائر کی گئی۔ 

