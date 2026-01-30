صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ہائیکورٹ کے 11 ججز کی مستقل بنیادوں پر تقرری کی منظوری، نوٹیفکیشن جاری

  • پاکستان
اسلام آباد (آئی این پی) صدر مملکت آصف علی زرداری نے لاہور ہائیکورٹ کے 11 ججز کی مستقل بنیادوں پر تقرری کی منظوری دیدی۔

وزارت قانون کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق مستقل جج تعینات کئے جانے والوں میں جسٹس حسن نواز مخدوم، جسٹس ملک وقار حیدر اعوان، جسٹس سردار اکبر علی اور جسٹس سید احسن رضا کاظمی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ جسٹس ملک جاوید اقبال وینس، جسٹس محمد جواد ظفر، جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک محمد اویس خالد، جسٹس چودھری سلطان محمود، جسٹس تنویر احمد شیخ اور جسٹس عبہر گل خان کو بھی مستقل کیاگیا ہے ۔ دوسری جانب علیحدہ نوٹیفکیشن کے مطابق صدرِ مملکت نے آئین کے آرٹیکل 197 کے تحت لاہور ہائیکورٹ کے ایڈیشنل جج جسٹس طارق محمود باجوہ کی مدتِ ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کی منظوری دیدی ہے ۔ اس توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ مدت ختم ہونے کی تاریخ سے موثر ہوگا۔پ

