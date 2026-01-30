پاک نیوی نے چودھویں بار سی ٹی ایف 150کی کمان سنبھال لی
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر) پاکستان نیوی نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 (CTF-150) کی کمان چودھویں مرتبہ سنبھال لی ہے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق کمان کی تبدیلی کی تقریب کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے ہیڈکوارٹرز بحرین میں ہوئی، پاکستان نیوی کے کموڈور محمد یاسر طاہر نے رائل سعودی نیول فورسز کے کموڈور فہد ایس الجواد سے کمان کا چارج سنبھالا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کموڈور محمد یاسر طاہر نے کہا پاکستان نیوی خطے میں بحری سلامتی اور استحکام کے لیے اپنی ذمہ داریاں بھرپور انداز میں نبھاتی رہے گی۔ انہوں نے غیر قانونی بحری سرگرمیوں کے خلاف مؤثر کارروائی اور اہم بحری تجارتی راستوں کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس 150، کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے تحت کام کرنے والی پانچ ٹاسک فورسز میں سے ایک ہے جس کا مقصد بحرِ ہند، بحیرۂ عرب اور خلیجِ عمان میں اسلحہ، منشیات اور دیگر غیر قانونی اشیاء کی سمگلنگ میں ملوث عناصر کی روک تھام ہے۔