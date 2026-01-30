سانحہ بھاٹی گیٹ :صوبائی اداروں کی بے حسی کا نتیجہ
شوہر چیختارہ گیا ،تشدد بھی ہوا ،ریسکیو 1122 کی ناکامی سامنے آگئی
لاہور (محمد حسن رضا)سب سے پہلے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ واقعہ کوئی قدرتی حادثہ نہیں، بلکہ انسانی غفلت، جھوٹ، نااہلی اور صوبائی اداروں کی بے حسی کی وجہ سے ہوا ہے ۔ یہ کوئی عام حادثہ نہیں بلکہ ایسا قتل ہے جو کسی ہتھیار سے نہیں، بلکہ ناقص نظام اور لاپروائی سے ہوا۔یہ صرف بھاٹی گیٹ تک محدود واقعہ نہیں۔ پہلے کہا گیا کہ یہ فیک کال ہے ، پھر کہا گیا کہ کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں، اور پھر تکنیکی دلائل پیش کیے گئے کہ اس مین ہول میں انسان کا ڈوبنا ممکن نہیں۔ شوہر بار بار چیختا رہا کہ میری بیوی اور بچی مین ہول میں گر گئی ہیں، خدارا نکالو، مگر پولیس نے اس کی بات سننے کے بجائے اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور سچ بولنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ریسکیو 1122 بھی اس سانحے میں سوالات کے گھیرے میں رہا۔
اگر شوہر مسلسل چیختا نہ رہتا اور ثبوت سامنے نہ آتے ، تو شاید یہ لاشیں کبھی نہ ملتیں۔ سیف سٹی کیمروں اور ابتدائی رپورٹس میں بھی بہت خامیاں تھیں، حقیقت چھپانے کی کوشش کی گئی، اور اوپن، غیر محفوظ مین ہول کو نظر انداز کیا گیا۔ کوئی وارننگ سائن، لائٹنگ یا حفاظتی انتظامات نہیں تھے ۔یہ حادثہ ایک لمحے میں نہیں ہوا، بلکہ دنوں کی غفلت، ہفتوں کی لاپروائی اور مسلسل نگرانی کی کمی کا نتیجہ ہے ۔ بعد میں نچلے سٹاف کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، مگر اصل سوال یہ ہے کہ فیصلے کس نے کیے ، نگرانی کیوں ناکام رہی، اور خطرناک جگہ عوام کے لیے کھلی کیوں رہی؟۔فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے یہ بھی بتایا کہ جہاں یہ سانحہ ہوا، وہاں پارکنگ سٹینڈ غیر قانونی تھا۔ آخر میں چند معطلیاں کر کے نظام خود کو بری الذمہ سمجھ لیتا ہے ۔ اگر اصل فیصلہ ساز اور سربراہان کو کٹہرے میں نہ لایا گیا، تو یہ پیغام واضح ہوگا کہ لاہور کا دل تو ہے ، مگر یہاں انسانی جان کی کوئی قدر نہیں، اور صرف ایسا نظام رہ گیا ہے جو ماں اور بچے کو کھو کر بھی خود کو بے قصور ثابت کرنے میں مصروف ہے ۔