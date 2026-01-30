عمران کی ہسپتال آمد پر سیاست کسی طور بھی اطمینان بخش نہیں
کسی بھی سیاسی رہنما کے جیل میں ہونے پر اہلِ خانہ کی پریشانی فطری ہوتی
(تجزیہ:سلمان غنی)
بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے مسئلے پر پمز ہسپتال آمد پر سیاست اور خصوصاً ایک مکمل پراپیگنڈا مہم کو کسی طور بھی اطمینان بخش قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا ہوا کہ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے باضابطہ طور پر اس امر کی تصدیق کر دی اور بتایا کہ انہیں پمز لایا گیا تھا اور بیس منٹ کے طبی معائنے کے بعد واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔ لیکن آنکھوں کے اس معائنے کو ایک بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے رائی کو پہاڑ بنانے کا عمل کیا خود پی ٹی آئی کے مفاد میں ہے ؟ اور آخر حکومت نے کس تشویش کے پیش نظر بانی پی ٹی آئی کو ہنگامی بنیادوں پر پمز لانے کی اجازت دی ۔یہ سلسلہ نیا نہیں بلکہ ماضی میں بھی مختلف اوقات میں جاری رہا ہے ، یہاں تک کہ ان کی زندگی کے حوالے سے افواہوں کا بازار گرم کیا گیا۔
ہسپتال ذرائع کے مطابق 20 منٹ کے اس معائنے میں وہ بالکل ٹھیک تھے ، اسی اطمینان کی بنیاد پر انہیں جیل واپس بھجوا دیا گیا۔ جہاں تک پمز ہسپتال لے جانے کا سوال ہے تو جیل رولز کسی بھی قیدی کو یہ سہولت دینے کی اجازت دیتے ہیں اور حکومت کی جانب سے بروقت طبی معائنے کے عمل کو سراہا جانا چاہیے ۔البتہ آنکھوں کی تکلیف یا معائنے کو ایک بڑا ایشو بنا کر تشویش پھیلانے پر پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی۔ کسی بھی سیاسی رہنما کے جیل میں ہونے پر اہلِ خانہ اور چاہنے والوں کی پریشانی فطری ہوتی ہے ، مگر اس پر سیاست کی گنجائش نہیں۔ بہتر ہوتا کہ معائنے کے وقت ہی حکومت وضاحت جاری کر دیتی تاکہ پراپیگنڈا اور افواہوں کا امکان نہ رہتا۔ماہرین کے مطابق اس معاملے کو بڑا ایشو بننے کی ایک بڑی وجہ ملاقاتوں پر پابندی ہے ، جس کے باعث اہلِ خانہ اور جماعت کے ذمہ داران تشویش میں مبتلا ہیں۔ لہٰذا حکومت اور بالخصوص جیل حکام کو ایسا بندوبست کرنا چاہیے کہ ان کی خیریت اور صحت کے حوالے سے کسی کو پراپیگنڈا کرنے کا موقع نہ ملے ۔
یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی بڑا سیاسی رہنما جیل میں ہوتا ہے تو اس کی صحت کو بنیاد بنا کر سیاست کی جاتی ہے ۔ بانی پی ٹی آئی کے معاملے میں بھی یہی ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک سیاسی علامت بن چکے ہیں۔ پی ٹی آئی سرکاری رپورٹس پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں اور ماضی کی مثالیں دے کر نجی یا غیر جانبدار میڈیکل بورڈ کا مطالبہ کرتی ہے ، جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور کسی کو خصوصی رعایت نہیں دی جا سکتی۔پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ بانی کو دانستہ طبی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے ، یہی بیانیہ سیاست کو گرم رکھتا ہے ۔ اگر انہیں بار بار ہسپتال لے جایا جائے تو حکومت پر نرمی کا الزام آتا ہے ، اور اگر نہ لے جایا جائے تو انتقامی سیاست کا۔
غیر جانبدار ماہرین کے مطابق مکمل، شفاف اور قانونی طبی سہولت فراہم کر کے اس ایشو کو ختم کیا جا سکتا ہے ، تاکہ کسی کو سیاست کرنے کا موقع نہ ملے ۔ جیل رولز کے تحت جیل میں موجود میڈیکل آفیسر معمول کی بیماریوں کا معائنہ اور علاج کرتا ہے ، اور ہسپتال منتقلی صرف سنگین یا پیچیدہ مرض کی صورت میں ہوتی ہے ۔آخر میں جیل حکام کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ممکنہ حد تک سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، ماہرین نے ان کی صحت خصوصاً آنکھوں کے حوالے سے اطمینان ظاہر کیا ہے ، تاہم ماہرین کے مطابق ریاست قانونی تقاضے تو پورے کر رہی ہے ، مگر سیاسی طور پر اس معاملے کو بہتر انداز میں ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے ، کیونکہ ہائی پروفائل سیاسی قیدی کے معاملے میں ہر کمی سیاست بن جاتی ہے ۔