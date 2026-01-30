صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب: 2 گھنٹوں کے اندر2اہم مسودہ قوانین قائمہ کمیٹیوں سے منظور

  • پاکستان
لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں میں اپوزیشن کی عدم موجودگی کے باعث حکومت کو قانون سازی کے عمل میں واضح فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔۔۔

 جس کے تحت صرف 24 گھنٹوں کے اندر دو اہم مسودہ قوانین قائمہ کمیٹیوں سے منظور کر لیے گئے ۔ پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے موٹر وہیکلز (ترمیمی) بل 2026 کو 24 گھنٹے کے اندر منظور کر لیا، جبکہ قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے آکواکلچر اتھارٹی آف پنجاب 2026 کے مسودہ قانون کی منظوری دی۔ دونوں مسودہ قوانین بروز منگل پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیے گئے تھے ، جنہیں بروز بدھ متعلقہ قائمہ کمیٹیوں نے منظور کر لیا۔ موٹر وہیکلز (ترمیمی) بل 2026 کے تحت 16 سال کے بچوں کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت دینے کی تجویز شامل ہے ۔ 

Newsletter Roznama

