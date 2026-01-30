گیم چینجر سی پیک میں زرداری کاکردار کلیدی : گورنر پنجاب
پاک چین دوستی کوہ ہمالیہ سے بھی بلند،جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے سبکدوش چینی قونصل جنرل کی سلیم حیدر سے الوداعی ملاقات، تبادلہ خیال
لاہور(سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پاک چائنہ اکنامک کوریڈور(سی پیک)پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا گیم چینجر منصوبہ ہے ۔سی پیک میں نئی جدت لائیں گے اور مزید آگے بڑھائیں گے ۔ صدر آصف زرداری نے سی پیک میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے چینی قونصل جنرل ژاؤ شریں سے ملاقات کے دوران کیا، جنہوں نے گورنر ہائوس لاہور میں ان سے الوداعی ملاقات کی۔گورنر پنجاب نے سبکدوش ہونیوالے چینی قونصل جنرل کی خدمات کو سراہا۔ چینی قونصل جنرل نے گورنر پنجاب کو پاک چائنہ فرینڈشپ کی اعزازی شیلڈ بھی پیش کی۔ گورنر سلیم حیدر نے کہا کہ پاک چائنہ دوستی کوہ ہمالیہ سے بھی بلند ہے جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے ، پاکستان اور چین نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔سبکدوش ہونیوالے قونصل جنرل نے کہا کہ پاکستان اور پنجاب کے عوام کا شکر گزار ہوں،بہت سی یادیں ساتھ لئے جا رہا ہوں۔