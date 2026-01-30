عمران کی صحت بارے حکومت نے پہلے کیوں نہ بتایا؟:اطہر کاظمی
کم از کم ان کے ڈاکٹر کی ملاقات کروا دی جائے ،کنفیوژن ختم ہو جائیگی:تجزیہ کار پی ٹی آئی ایشو کو سیاست کیلئے استعمال کریگی:منیب فاروق،’’دنیامہر بخاری کیساتھ‘‘
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)سینئر تجزیہ کار اطہر کاظمی نے کہا ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے پہلے حکومت کی جانب سے کوئی بتایا نہیں گیا،پھر صحافی اسداللہ خان نے اپنے وی لاگ میں اس کا ذکر کیا اور وہاں سے یہ خبر نکلی ،اب حکومت نے بھی کنفرم کردیا اوربتا رہی ہے کہ ہفتے کی رات کو عمران خان کو ہسپتال لے جایا گیا،سوال یہ ہے کہ اتنے دن کیوں انتظارکیا گیا؟، یہ بڑی پریشان کن چیز ہے ،ذرائع سے کچھ ایسی خبریں آرہی ہیں کہ عمران خان کی فیملی اور قریبی دوستوں کو اس کا بتایا گیا تھا لیکن دو دن پہلے عمران خان کے سب قریبی ساتھیوں نے لاعلمی کا اظہار کیا ۔
دنیا نیوز کے پروگرام‘‘دنیامہر بخاری کے ساتھ میں ’’ گفتگو کرتے ہوئے اطہر کاظمی نے مزیدکہا کہ حکومت عمران خان سے ان کے وکلا یا فیملی کی ملاقات نہیں کراتی، کم از کم ان کے ڈاکٹر کی ملاقات کروادے تاکہ عمران کی صحت کے حوالے سے جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہوجائے ۔ سینئر تجزیہ کار منیب فاروق نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت خراب تھی یا ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا،ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ فیملی کو بتایا جاتا،اس وقت عمران خان کی صحت تحریک انصاف کیلئے ایک بڑا یشو ہے ،اس کو پی ٹی آئی سیاست کے طور پر استعمال کرے گی ،ممکن ہے سہیل آفریدی عمران خان کی صحت کو جلسوں میں موضوع بنائیں ،مگر اس وقت تک جو پی ٹی آئی کی سرگرمیاں ہیں کوئی پریشر نہیں ڈال سکتی ، عمران خان کو ہسپتال لایا گیا تھا حکومت کو نہیں پتا چل سکا،یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں،کیونکہ اعظم سواتی کو ملوانے کیلئے صبح چھ بجے جیل کے دروازے کھلے تھے ،عمران خان کے حوالے سے جو معاملات ہیں بسااوقات اس کا حکومت کو پتا نہیں ہوتا۔