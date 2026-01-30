صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران کی صحت بارے حکومت نے پہلے کیوں نہ بتایا؟:اطہر کاظمی

  • پاکستان
کم از کم ان کے ڈاکٹر کی ملاقات کروا دی جائے ،کنفیوژن ختم ہو جائیگی:تجزیہ کار پی ٹی آئی ایشو کو سیاست کیلئے استعمال کریگی:منیب فاروق،’’دنیامہر بخاری کیساتھ‘‘

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)سینئر تجزیہ کار اطہر کاظمی نے کہا ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے پہلے حکومت کی جانب سے کوئی بتایا نہیں گیا،پھر صحافی اسداللہ خان نے اپنے وی لاگ میں اس کا ذکر کیا اور وہاں سے یہ خبر نکلی ،اب حکومت نے بھی کنفرم کردیا اوربتا رہی ہے کہ ہفتے کی رات کو عمران خان کو ہسپتال لے جایا گیا،سوال یہ ہے کہ اتنے دن کیوں انتظارکیا گیا؟، یہ بڑی پریشان کن چیز ہے ،ذرائع سے کچھ ایسی خبریں آرہی ہیں کہ عمران خان کی فیملی اور قریبی دوستوں کو اس کا بتایا گیا تھا لیکن دو دن پہلے عمران خان کے سب قریبی ساتھیوں نے لاعلمی کا اظہار کیا ۔

دنیا نیوز کے پروگرام‘‘دنیامہر بخاری کے ساتھ میں ’’ گفتگو کرتے ہوئے اطہر کاظمی نے مزیدکہا کہ حکومت عمران خان سے ان کے وکلا یا فیملی کی ملاقات نہیں کراتی، کم از کم ان کے ڈاکٹر کی ملاقات کروادے تاکہ عمران کی صحت کے حوالے سے جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہوجائے ۔ سینئر تجزیہ کار منیب فاروق نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت خراب تھی یا ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا،ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ فیملی کو بتایا جاتا،اس وقت عمران خان کی صحت تحریک انصاف کیلئے ایک بڑا یشو ہے ،اس کو پی ٹی آئی سیاست کے طور پر استعمال کرے گی ،ممکن ہے سہیل آفریدی عمران خان کی صحت کو جلسوں میں موضوع بنائیں ،مگر اس وقت تک جو پی ٹی آئی کی سرگرمیاں ہیں کوئی پریشر نہیں ڈال سکتی ، عمران خان کو ہسپتال لایا گیا تھا حکومت کو نہیں پتا چل سکا،یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں،کیونکہ اعظم سواتی کو ملوانے کیلئے صبح چھ بجے جیل کے دروازے کھلے تھے ،عمران خان کے حوالے سے جو معاملات ہیں بسااوقات اس کا حکومت کو پتا نہیں ہوتا۔

مزید پڑہیئے

