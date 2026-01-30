اپوزیشن جماعتیں غزہ فوج بھیجنے کی کھل کر مخالفت کریں:حافظ نعیم
وزیراعظم نے امریکی صدر کو نوبل انعام کیلئے نامزد کرکے قومی وقار مجروح کیا ہے پنجاب میں احتجاج روکنے کیلئے ریڈزون کے قیام کا بل غیر جمہوری تماشہ :خطاب
لاہور (سیاسی نمائندہ)امیرجماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت کے غزہ فوج بھیجنے کے فیصلہ کی کھل کر مخالفت کریں، وزیراعظم شہباز شریف نے دنیا کا امن تباہ کرنے والے امریکی صدر کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرکے قوم کے وقار کو مجروح کیا،پنجاب میں احتجاج روکنے کیلئے ریڈزون کے قیام کا بل ایک اور غیر جمہوری تماشہ ہے۔
منصورہ میں جمعرات کو مرکزی تربیت گاہ کے شرکاسے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کہا کہ جماعت اسلامی کو غزہ فوج بھیجنے کا فیصلہ کسی صورت قبول نہیں ، جے یو آئی کا اس حوالے سے موقف بھی قابل ستائش ہے ، باقی سیاسی پارٹیاں بھی کھل کر سامنے آئیں۔حافظ نعیم الرحمن نے پنجاب اسمبلی میں پیش کردہ اضلاع میں ریڈزون کے قیام کے بل کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہاکہ کیا عوام کے منتخب نمائندے ڈپٹی کمشنر سے احتجاج کی اجازت طلب کریں گے ؟ ۔ ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگانے والے پنجاب میں عوام دشمن بلدیاتی نظام لے آئے ، عوام کا خون نچوڑ کر ٹیکس اکٹھا کرنے والے حکمران ذاتی تشہیر میں مصروف ہیں،پنجاب میں غیر جمہوری بلدیاتی نظام کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے ۔