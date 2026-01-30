صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی آئینی عدالت:صالح بھوتانی الیکشن عذرداری کا فیصلہ محفوظ

  پاکستان
وفاقی آئینی عدالت:صالح بھوتانی الیکشن عذرداری کا فیصلہ محفوظ

دوبارہ گنتی کا عمل درست تھا، یہ انتظامی عمل ہوتا ہے عدالتی نہیں:وکیل کا موقف کیا ٹربیونل کا اپنا فیصلہ برقرار رکھنا سپریم کورٹ فیصلے کی خلاف ورزی:چیف جسٹس

اسلام آباد (کورٹ رپورٹر) وفاقی آئینی عدالت نے بلوچستان صوبائی اسمبلی کے حلقہ 21 کی انتخابی عذرداری کے صالح بھوتانی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی۔ گزشتہ روز وکیل علی حسن اور فاروق ایچ نائیک نے مؤقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے دوبارہ گنتی کا عمل درست تھا جو ایک انتظامی عمل ہوتا ہے عدالتی نہیں۔ فاروق نائیک نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن ایکٹ سیکشن 95(6) کے تحت کیس دوبارہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا تھا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد الیکشن ٹربیونل نے اپنا پہلا فیصلہ برقرار رکھا، استفسار کیا کہ کیا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کے مترادف ہے ۔ 

