پاکستان، روانڈا کا تجارت کیلئے بحری روابط بڑھانے پر اتفاق

  • پاکستان
وزیر بحری امورسے ہا ئی کمشنر روانڈا کی ملاقات ، جہاز رانی اخراجات میں کمی پر گفتگو جبوتی، ممباسا پاکستان کیساتھ تجارت کیلئے بطور گیٹ ویز استعمال ہو سکتے :جنید انوار

اسلام آباد (اے پی پی)پاکستان اور روانڈا نے مشرقی افریقی کمیونٹی کی 500 ملین افراد کی بڑی صارف مارکیٹ تک رسائی کے لیے کراچی سے مشرقی افریقی بندرگاہوں تک براہ راست سمندری راستوں سے استفادہ کرنے اور سمندری روابط بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے بحری امورجنید انوار چودھری سے روانڈا کی ہائی کمشنر ہریریمانا فاتو نے ملاقات کی جس میں دوطرفہ تجارت کے فروغ کے لیے جہاز رانی کے اخراجات میں 30 فیصد تک کمی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنید انوار نے کہا روانڈا لینڈ لاک ہونے کے باوجود جبوتی اور ممباسا کو پاکستان کے ساتھ تجارت کے لیے بنیادی گیٹ ویز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اہم ملک ہے ،فریقین نے بزنس ٹو بزنس پلیٹ فارمز کی تلاش اور مجوزہ افریقہ ہاؤس کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا ۔ 

