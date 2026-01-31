عمران خان کی آنکھ کی ریٹینل وین بند ہوئی:ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے آپریشن کے حوالے سے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کا بیان سامنے آ گیا ۔
ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کے مطابق عمران خان کی دائیں آنکھ میں بصارت کی کمی کی شکایت پر پمز میں ڈاکٹروں نے طبی معائنہ کیا، سابق وزیراعظم عمران خان کی دائیں آنکھ کی ریٹینل وین بند ہونے کی تشخیص ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ اڈیالہ جیل میں ماہر امراضِ چشم نے عمران خان کی آنکھ کا مکمل معائنہ اور او سی ٹی ٹیسٹ کیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کا کہنا ہے کہ عمران خان کو علاج کیلئے گزشتہ ہفتے کی شب پمز ہسپتال منتقل کیا گیا،عمران خان کی آنکھ میں اینٹی وی ای جی ایف انجکشن لگانے کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا۔ آپریشن تھیٹر میں 20 منٹ تک جاری رہنے والے عمل کے دوران عمران خان کی حالت مستحکم رہی۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو ضروری طبی ہدایات اور فالو اپ پلان کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔