صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان کی آنکھ کی ریٹینل وین بند ہوئی:ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز

  • پاکستان
عمران خان کی آنکھ کی ریٹینل وین بند ہوئی:ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے آپریشن کے حوالے سے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کا بیان سامنے آ گیا ۔

 ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کے مطابق عمران خان کی دائیں آنکھ میں بصارت کی کمی کی شکایت پر پمز میں ڈاکٹروں نے طبی معائنہ کیا، سابق وزیراعظم عمران خان کی دائیں آنکھ کی ریٹینل وین بند ہونے کی تشخیص ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ اڈیالہ جیل میں ماہر امراضِ چشم نے عمران خان کی آنکھ کا مکمل معائنہ اور او سی ٹی ٹیسٹ کیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کا کہنا ہے کہ عمران خان کو علاج کیلئے گزشتہ ہفتے کی شب پمز ہسپتال منتقل کیا گیا،عمران خان کی آنکھ میں اینٹی وی ای جی ایف انجکشن لگانے کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا۔ آپریشن تھیٹر میں 20 منٹ تک جاری رہنے والے عمل کے دوران عمران خان کی حالت مستحکم رہی۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو ضروری طبی ہدایات اور فالو اپ پلان کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج : تیزی، انڈیکس 1836 پوائنٹس بڑھ گیا

سونے کی قیمت میں یکمشت 35500 روپے کی تاریخی کمی

میزان بینک کو رسک شیئرنگ فنانس پر مہارت شیئرکرنے کی دعوت

روانڈا سے چائے، کافی برآمد کرنے کی وسیع گنجائش، وفاقی چیمبر

بجلی ٹیرف میں کمی خوش آئند، مزید گنجائش موجود، صنعتکار

چین کو نمک کی برآمدات میں 20 فیصد اضافہ ریکارڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak