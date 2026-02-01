ڈی جی آئی ایس پی آر کا یونیورسٹی آف گوادر کا دورہ
لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلبہ و اساتذہ سے خصوصی نشست طلبہ کے ڈی جی آئی ایس پی آر سے مختلف نوعیت کے سوالات اور جوابات
گوادر(نامہ نگار )ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری (ہلال امتیاز ملٹری )نے پاک چائنہ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی آف گوادر کا دورہ کیا، جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل حبیب نواز ان کے ہمراہ تھے ۔ جہاں وائس چانسلر یونیورسٹی آف گوادر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر اور پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر منظور احمد سید نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اس موقع یونیورسٹی انتظامیہ اور فیکلٹی ممبران بھی موجود تھے دورے کے موقع پر یونیورسٹی آف گوادر میں ایک خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے طلبا سے خطاب کیا اور ان کے سوالات کے جواب دیئے، اس نشست میں قومی سلامتی، نوجوانوں کے کردار اور جدید دور میں معلوماتی جنگ(Information Warfare)کے چیلنجز پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔
نشست کے دوران اساتذہ اور طلبہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کی عوام اور مسلح افواج قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز کے مقابلے میں متحد ہیں اور ملک کے استحکام و سلامتی کے لیے مشترکہ جدوجہد جاری رکھیں گے شرکا نے ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے قومی یکجہتی اور مثبت کردار کی اہمیت پر زور دیا قبل ازیں وائس چانسلر یونیورسٹی آف گوادر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر نے اپنے خیر مقدمی کلمات میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے دورہ گوادر پر ان کا شکریہ ادا کیا اور اس دورے کو یونیورسٹی کے لیے خوش آئند قرار دیا ، تقریب کے اختتام پر وائس چانسلر اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک دوسرے کو یادگاری شیلڈ زپیش کیں ۔ شرکا نے قومی یکجہتی، شعور اور مثبت قومی بیانیے کے فروغ کے لیے ایسے مکالموں کے تسلسل کی ضرورت پر اتفاق کیا۔