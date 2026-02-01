ن لیگ سے اتحاد سیاست نہیں ریاست کیلئے بنایا : پرویز اشرف
غزہ پیس بورڈ میں پاکستان کا موجود ہونا ضروری تھا، رہنما پیپلزپارٹی اتحاد میں ایشوز آتے رہتے ہیں ،عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس
لاہور (سپیشل رپورٹر)سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ ن لیگ سے اتحاد ریاست کیلئے بنایا،سیاست کیلئے نہیں، اتحاد میں چھوٹے موٹے ایشوز آتے رہتے ہیں ،کراچی، لاہور یا کسی جگہ حادثہ یا سانحہ ہو تو سب کو تکلیف ہوتی ہے ۔وہ وسطی پنجاب کی تنظیموں کے نئے عہدیداروں کیساتھ ملاقات کے بعد حسن مرتضیٰ،شہزاد سعید چیمہ،رانا فاروق سعید،نیلم جبار،احسن رضوی،رانا جواد،فیصل میر،میاں ایوب،ڈاکٹر خیام حفیظ ،بابر جمیل،ارشد جٹ،عمائمہ افتخار ،چودھری ریاض کیساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ راجہ پرویز اشرف نے بتایا کہ وسطی پنجاب میں تنظیم نو کے بعد یو سی لیول تک تنظیمیں بنانی ہیں،لاہور میں فیصل میر اور ڈاکٹر عائشہ کی شکل میں ولولہ انگیز قیادت آئی ہے ۔ایک سوال پر پرویز اشرف نے کہا کہ غزہ پیس بورڈ میں پاکستان کا موجود ہونا ضروری تھا۔بورڈ میں نہ بیٹھنا بڑی غلطی ہوتی ہم نے خوامخوا اسے ایشو بنا لیا ہے۔