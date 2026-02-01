صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود انتقال کرگئے، 3 روزہ سوگ کا اعلان
جگرکے کینسرمیں مبتلاتھے،صدر ،وزیراعظم و دیگر کا اظہار افسوس
اسلام آباد،مظفر آباد (خصوصی نامہ نگار، سٹاف رپورٹر ، بیورو رپورٹ ) آزاد جموں و کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ، وہ جگر کے کینسر کے باعث اسلام آباد میں زیر علاج تھے، ان کی نماز جنازہ آ ج 4بجے کرکٹ سٹیڈیم میرپور میں ادا کی جائے گی ۔وزیراعظم آزادکشمیر نے صدر کے انتقال پر تین روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے ،اس دوران ریاستی پرچم سرنگوں رہے گا۔ باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ۔ بیرسٹر سلطان محمود 25 اگست 2021 کو آزاد جموں و کشمیر کے صدر منتخب ہوئے تھے ۔ وہ 1996 سے لے کر 2001 تک آزاد کشمیر کے وزیراعظم بھی رہے ۔انہوںنے فروری 2015 میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی ۔ انہیں آ ج آبائی قبرستان چیچیاں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔
بیرسٹر سلطان 9 اگست 1955 کو میرپورآزاد کشمیر میں پیدا ہوئے ۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں سے حاصل کی جبکہ میٹرک کینٹ پبلک سکول راولپنڈی سے اورگریجویشن گورڈن کالج راولپنڈی سے مکمل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ گئے جہاں انہوں نے لنکن ان سے قانون کی ڈگری (بارایٹ لا) حاصل کی۔ آزاد کشمیر سے 1983 میں عملی سیاست کا آغاز کیا ۔ بیرسٹر سلطان محمود آزاد مسلم کانفرنس، لبریشن لیگ ، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے ۔ انہوں نے مسئلہ جموں و کشمیرکو عالمی سطح پر اجاگر کیا ۔
صدرپاکستان آصف علی زرداری اوروزیر اعظم شہباز شریف نے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی بلندی درجات اور سوگواران کیلئے صبر جمیل کی دعا کی ۔اپنے تعزیتی بیان میں انہوں نے کہا کہ مرحوم ایک مدبر سیاست دان تھے ،انہوں نے اپنی تمام عمر آزاد جموں و کشمیر کی عوام کی خدمت میں گزاری اور کشمیر کاز، بھارتی مظالم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی ۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بھی سوگوار خاندان سے تعزیت کی ۔ آزادجموں و کشمیر کے وزیراعظم فیصل ممتاز راٹھور نے تعزیتی پیغام میں کہا کہ بیرسٹر سلطان محمود کا انتقال آزادجموں و کشمیر اور کشمیری عوام کے لیے ایک ناقابلِ تلافی نقصان ہے ۔