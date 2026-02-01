’’ریلوے کالونی کچی آبادی قرار ‘‘ انکوائری رپورٹ میں چکمہ
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ریلوے کالونی میں ناجائز تعمیرات کے معاملے پر ہونے والی انکوائری کے دوران لاہور ڈویژن افسران نے ریلوے کالونی کو ہی کچی آبادی قرار دے دیا، یہ تعمیرات کچی آبادی میں ہوئی ہیں۔۔۔
ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ریلوے لاہور کی نئی منطق، ریلوے ہوپ روڈ کالونی میں ریلوے کوارٹروں پر ناجائز تعمیرات کی نشاندہی کی گئی،ریلوے افسران نے انویسٹی گیشن افسران کو تعمیرات کچی آبادی میں ہیں کہہ کر چکمہ دے دیا ،جبکہ محلہ وقوع اور دستیاویزات کے مطابق تعمیرات ہوپ روڈ ریلوے کالونی کا حصہ ہیں،ترجمان پاکستان ریلویز کا کہنا ہے کہ ریلوے کالونیز میں ناجائز تعمیرات کے معاملے کو سی ای او ریلوے دیکھ رہے ہیں، ذمہ داران کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔