ایڈمنسٹریٹو ،پولیس سروس کے 50 افسروں کی گریڈ 18 میں ترقی

  • پاکستان
سارہ زیب، فہد، طلحہ ، مدیحہ، ریشم، شہربانو، سعید آفریدی، انعم ، اعتزاز و دیگر شامل

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پاکستان پولیس سروس کے 50 افسران کو 18 گریڈ میں ترقی دینے کے احکامات جاری کر دئیے، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ کے گریڈ 18 میں ترقی پانے والوں میں سارہ زینب ، داؤد سلیمی ، فہد اعجاز، محمد طلحہ اسد خان ، محمد اویس ، عزیر علی خان، حمزہ انجم ،خالد شمس،محمد حسیب ، مدیحہ نوریجو ، وقاص ،محمد حمزہ عباس ، احمد مغیث، بشارت بی بی، ایزہ ارشد، عبداباسط صدیقی، فیصل احمد، انعم بابر، ندیم بلوچ، نہال عبداللہ، فروا بتول ، شہریار، حمزہ مراد، نیلم علی، علی احمد شامل ہیں، پاکستان پولیس سروس گروپ گریڈ 17 کے جن افسران کو گریڈ 18 میں ترقی دینے کے احکامات جاری کئے گئے ان میں ریشم جہانگیر، سیدہ شہر بانو، زینب ایوب، دانیہ رانا،محمد معراج جلیل، سعد آفریدی، انعم شیر، معز الرحمن، اعتزاز عارف، ایاز خان، نیبل احمد، محمد نعمان ظفر، عتیق الرحمن، عثمان عزیز میر،محمد بیدار بخت، سید طلال احمد شاہ شامل ہیں۔

