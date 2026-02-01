بھاٹی واقعہ،اسسٹنٹ کمشنر کو ہٹا دیا، گرفتار 5 ملزموں کا ریمانڈ
ساحل چیمہ اے سی سٹی لاہور مقرر،متضاد اطلاعات کی تحقیقات کیلئے کمیٹی قائم خاتون کے شوہر پر تشدد کی انکوائری مکمل، ایس پی اور ایس ایچ او قصوروار قرار
لاہور (کرائم رپورٹر،اپنے نامہ نگارسے ،کورٹ رپورٹر )بھاٹی گیٹ کے علاقے میں مین ہول میں گر کر ماں اور بیٹی کے جاں بحق ہونے کے واقعہ پر اسسٹنٹ کمشنر لاہور سٹی بابرعلی کو عہدے سے ہٹا کر اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر لاہور تعینات کردیا گیا جبکہ اسسٹنٹ کمشنر چشتیاں ساحل رسول چیمہ کو اسسٹنٹ کمشنر لاہور سٹی مقرر کیا گیا ہے ۔ ضلع کچہری کے سینئر جوڈیشل مجسٹریٹ شفقت عباس نے گرفتار 5ملزموں کا چار دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، پولیس کی جانب سے پروجیکٹ منیجر اصغر علی ،سیفٹی انچارج محمد حنظلہ، سائٹ انچارج احمد نواز، سلمان یاسین اور عثمان کو سخت سکیورٹی میں ہتھکڑی لگا کر عدالت پیش کیا گیا۔
ملزموں کے وکلا نے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے بتایا کہ کمپنی کی جانب سے ایک کروڑ روپے کا چیک بطور معاوضہ پولیس کو دیدیا گیا ہے ۔ کمپنی کے سی ای او کے بھائی نے عدالت میں بیان دیا کہ 54 سال میں پہلی دفعہ کورٹ روم میں کھڑا ہوں ،افسوسناک واقعہ ہوا مگر اس میں ملوث نہیں ہوں۔علاوہ ازیں جاں بحق خاتون کے شوہر غلام مرتضیٰ پر مبینہ تشدد کے معاملے کی وزیراعلیٰ پنجاب کے حکم پر داخلی احتساب برانچ (آئی سی بی )نے تحقیقات مکمل کر لیں۔انکوائری رپورٹ میں ایس پی سٹی بلال اور ایس ایچ او بھاٹی زین کو قصوروار قرار دیا گیا ہے ۔
رپورٹ کے مطابق دونوں پولیس افسر غلام مرتضیٰ کو ایس ایچ او کے کمرے میں غیر قانونی طور پر تقریباً 4 گھنٹے تک حراست میں رکھ کر تشدد کرتے رہے ،ایس ایچ او کے کمرے میں نصب کیمرے کی ویڈیو شواہد کے طور پر حاصل کی گئی،جس سے واقعے کی تصدیق ہوئی۔مزید برآں سانحہ بھاٹی گیٹ کے حوالے سے متضاد معلومات میڈیا تک پہنچنے کی تحقیقات کیلئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دیدی گئی،کمیٹی پولیس سمیت مختلف محکموں کے افسروں سے پوچھ گچھ کرے گی۔ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے روزنامہ دنیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ملزم جتنے بھی بااثر ہیں تفتیش قانون کے مطابق ہو گی۔مدعیوں کا وقت بچانے کیلئے خالی کاغذات پر دستخط لیے ۔