سانحہ گل پلازہ، پیشرفت سست
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ سانحہ گل پلازہ کو 2 ہفتے ہوگئے، اب تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔
گورنر سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق ہونے والے 6 افراد کے گھر دہلی کالونی پہنچے اور کہا کہ میں ایسے گھر آیا ہوں، جہاں کے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جھلس کر شہید ہوئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان کو کیسے صبر دلایا جائے گا، سب ہی جاننا چاہتے ہیں ذمے دار کون ہیں، ان کو سزا ملے گی بھی یا نہیں۔ علاوہ ازیں گورنر نے بلوچستان میں دہشتگردوں کے خلاف موثر کارروائی پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔