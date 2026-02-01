صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خارجی دہشتگرد کو 5سال قید، 50ہزار جرمانہ، جائیدادضبطی کی سزا

  • پاکستان
خارجی دہشتگرد کو 5سال قید، 50ہزار جرمانہ، جائیدادضبطی کی سزا

ٹھوس شواہد، جرم کے ارتکاب کیلئے فرانزک شواہد ریکارڈ پر موجود:تحریری فیصلہ

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )انسداد دہشتگردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے فتنہ الخوارج کے گرفتار دہشتگرد بشیر احمد کو پانچ سال قید 50 ہزار روپے جرمانہ اور جائیدادضبط کرنے کا حکم سنادیا۔ عدالت نے جاری تحریری فیصلہ میں کہاکہ دھماکا خیز مواد کی ریکوری کے حوالے سے پراسیکیوشن کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی اور ٹھوس شواہد عدالت میں پیش کیے ،ملزم کے خلاف جرم کے ارتکاب کیلئے فرانزک شواہد بھی ریکارڈ پر موجود ہیں اور دھماکا خیز مواد ایکٹ 1908 کے سیکشن 5 کے تحت عائد الزامات ثابت ہوتے ہیں۔ ملزم بشیر احمد کو پانچ سال قید، 50 ہزار جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے ، جرمانہ ادا نہ کرنے پر 6 ماہ مزید قید کاٹنا ہو گی، دھماکا خیز مواد ایکٹ 1908 کے تحت ملزم کی جائیداد ضبط کرنے کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ بشیر احمد کو بنی گالہ سے گرفتار کیا گیا اور اس سے بارودی مواد اور ڈیٹونیٹر برآمد ہوئے تھے۔ 

