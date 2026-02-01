سانحہ بھاٹی گیٹ مقدمے میں دفعہ 316شامل، معاف کرنے کے باوجود سزا ہوسکتی
لاہور(مدثر حسین سے)سانحہ بھاٹی گیٹ میں خاتون اور بیٹی کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کے مقدمے میں قتل شبہ عمد کی دفعہ 316 کابھی اضافہ کردیا گیا ہے۔
پولیس حکام کے مطابق ملزموں کو سزائیں دلوانے کیلئے کیس میں 316 کی دفعہ کا اضافہ کیا گیا ہے ،316 میں ملزم کو عمر قید اور جرمانے کی سزا ہوتی ہے ۔اس دفعہ کے تحت مدعی کے معاف کرنے کے باوجود بھی ملزم کو سزا ہوسکتی ہے ۔اس سے پہلے کیس میں قتل باالسبب کی دفعہ 322 شامل تھی جس کے تحت مجرم دیت کا مستوجب ہوتا ہے ۔322 دیت کی دفعات کے تحت ملزم عدالتوں سے رہائی پا جاتے ہیں۔