صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانحہ بھاٹی گیٹ مقدمے میں دفعہ 316شامل، معاف کرنے کے باوجود سزا ہوسکتی

  • پاکستان
سانحہ بھاٹی گیٹ مقدمے میں دفعہ 316شامل، معاف کرنے کے باوجود سزا ہوسکتی

لاہور(مدثر حسین سے)سانحہ بھاٹی گیٹ میں خاتون اور بیٹی کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کے مقدمے میں قتل شبہ عمد کی دفعہ 316 کابھی اضافہ کردیا گیا ہے۔

 پولیس حکام کے مطابق ملزموں کو سزائیں دلوانے کیلئے کیس میں 316 کی دفعہ کا اضافہ کیا گیا ہے ،316 میں ملزم کو عمر قید اور جرمانے کی سزا ہوتی ہے ۔اس دفعہ کے تحت مدعی کے معاف کرنے کے باوجود بھی ملزم کو سزا ہوسکتی ہے ۔اس سے پہلے کیس میں قتل باالسبب کی دفعہ 322 شامل تھی جس کے تحت مجرم دیت کا مستوجب ہوتا ہے ۔322 دیت کی دفعات کے تحت ملزم عدالتوں سے رہائی پا جاتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak