منشیات کیس:اسلام آباد 5زونز میں تقسیم، خصوصی یونٹ قائم
2025میں تعلیمی اداروں کے پاس 30ملزم گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات برآمد ملزمان کو عدالت سے سزا کیلئے پولیس کی تربیت کا آغاز:پولیس رپورٹ ہائیکورٹ جمع
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے ) اسلام آباد ہائیکورٹ میں وفاقی دارالحکومت کے تعلیمی اداروں میں منشیات کے خلاف کیس میں اسلام آبادپولیس نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی، ڈائریکٹر لیگل اسلام آباد پولیس طاہر کاظم کی جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق منشیات کے خلاف آگاہی کیلئے وفاقی دارالحکومت کو پانچ زونز میں تقسیم کیاگیا ہے ،پولیس افسران کی ہر زون میں موجود تعلیمی اداروں سے میٹنگز ،9 مختلف علاقوں میں کھلی کچہریوں کا انعقاد، انسدادمنشیات کیلئے ہر تھانہ کی سطح پر خصوصی یونٹ تشکیل دیئے گئے ہیں،منشیات کے خاتمہ، شہادتیں اکٹھی کرنے اور ملزمان کو عدالت سے سزا دلوانے کیلئے پولیس افسران کی خصوصی تربیت کا آغاز کیا جارہاہے ۔ رپورٹ کے مطابق تعلیمی اداروں کے گردونواح میں کارروائیوں کے دوران پولیس نے 2025 میں 27 مقدمات درج کرکے 30 ملزمان کو گرفتار کیا، 19660 گرام چرس، 3390گرام ہیروئن،4073گرام آئس اور 120 گولیاں برآمد ہوئیں۔ جنوری 2026کے دوران 21 مقدمات درج کرکے 21 ملزمان کو گرفتار اور 1530گرام چرس، 4641گرام ہیروئن اور 2226 گرام آئس برآمد کی گئی۔ منشیات کی روک تھام کیلئے آگاہی پروگرامز کا انعقاد اور خاتمہ کیلئے سی آئی اے ، راولپنڈی اور اٹک پولیس سے روابط بڑھائے گئے ہیں۔