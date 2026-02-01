شوگرملز کیس ،مریم نواز کی گارنٹی کے 7کروڑ واپس لینے کی درخواست پر4فروری کو سماعت
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے وزیر اعلیٰ مریم نوازشریف کی جانب سے چودھری شوگر ملز کیس میں 7کروڑ روپے بطور گارنٹی کی رقم کی واپسی کیلئے درخواست کو سماعت کیلئے مقرر کردیا۔
چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3رکنی فل بینچ 4فروری کو سماعت کرے گا،بینچ میں جسٹس جواد ظفر اورجسٹس عبہر گل خان شامل ہیں ۔درخواست میں موقف اختیار کیا گیاہے کہ چودھری شوگر ملز کیس میں لاہور ہائیکورٹ نے مریم نواز کی 7کروڑ روپے بطور گارنٹی اور پاسپورٹ جمع کروانے کے عوض ضمانت منظور کی اور2022میں بیرون ملک سفر کیلئے درخواست پر چیف جسٹس امیر بھٹی کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نے پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دیا۔چودھری شوگر ملز کیس کی تفتیش کے بعد نیب نے اسے بے بنیاد قرار دیکر خارج کردیا ہے ،لہٰذابطور گارنٹی جمع کرائی گئی رقم 7کروڑ روپے واپس کی جائے۔