صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اختلاف اپنی جگہ، دہشتگردوں کو جگہ نہیں ملنی چاہئے ، پی ٹی آئی

  • پاکستان
اختلاف اپنی جگہ، دہشتگردوں کو جگہ نہیں ملنی چاہئے ، پی ٹی آئی

بلوچستان واقعہ پر اجلاس بلالیا،ریاست کی سلامتی سب سے مقدم ہے ، شیخ وقاص میری آڈیو پر تماشا بنایا گیا، بانی پی ٹی آئی کا شوکت خانم میں علاج کرایا جائے ،گفتگو

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان تحریک انصاف نے بلوچستان میں کالعدم تنظیموں کے مسلح افراد کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردوں کو کسی صورت جگہ نہیں ملنی چاہئے ، بلوچستان واقعہ پر ہم نے اجلاس بلایا ہے، جس پر ردعمل جاری کریں گے ، ریاست پاکستان کی سلامتی سب سے مقدم ہے ۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ لوگوں نے میری آڈیو معاملے پر ویسے ہی تماشا بنایا ہوا ہے ، میری اس آ ڈیو میں کچھ بھی نہیں ہے ۔ان کا کہنا تھا یہ کہا گیا میں نے سہیل آفریدی پر ملبہ ڈال دیا جبکہ ہم نے وضاحت دی اس لیے یہ پروپیگنڈا ناکام ہوا، سہیل آفریدی کو ہم سب سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے انہیں وزیر اعلیٰ بنایا ہے۔

انہوں نے کہا ہم تو وزیر اعلیٰ کے پی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے حوالے سے پارٹی میں کوئی بات نہیں کر سکتے ۔انہوں نے کہا ہمارے گروپس میں کئی لوگ ہیں اور وہاں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، گروپ میں ڈسکشن ہو رہی تھی، انٹرنل ڈسکشن ہو رہی تھی، کوئی غلط بات ہوتی تو پبلک فورم پر کرتا، لوگوں نے ایسے ہی بات کو بڑھا چڑھا دیا، پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی میری آڈیو سے متعلق وضاحت درست ہے ۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا ہم پمز اسپتال کی کسی رپورٹ کو نہیں مانتے ، شوکت خانم میں بانی پی ٹی آئی کا علاج کرایا جائے ، فیملی سے ملاقات کرائی جائے ۔انہوں نے کہا پی ٹی آئی دور حکومت میں نواز شریف بیمار تھے تو بانی نے کہا سیاسی اختلاف ایک طرف رکھیں، کسی کی زندگی پر سیاست نہیں کریں گے ۔ شیخ وقاص نے کہا لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے ، ہم کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا پمز نہیں بلکہ شوکت خانم میں علاج کرایا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان کی آسٹریلیا کیخلاف 7سال بعد ٹی 20سیریز میں فتح

ایشین سنوکر چیمپئن شپ :پاکستانی کیوئسٹ محمدآصف کافاتحانہ آغاز

قازقستان کی ربیکانا نے آسٹریلین اوپن ویمنز ٹائٹل جیت لیا

انڈر 19ورلڈ کپ :سیمی فائنل میں رسائی پاک بھارت مقابلہ آج

ٹی 20ورلڈکپ کیلئے آسٹریلوی سکواڈکااعلان ،پیٹ کمنز باہر

ٹی 20ورلڈ کپ میں 8ایسوسی ایٹ ممالک کی ٹیمیں بھی شریک

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak