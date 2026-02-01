اختلاف اپنی جگہ، دہشتگردوں کو جگہ نہیں ملنی چاہئے ، پی ٹی آئی
بلوچستان واقعہ پر اجلاس بلالیا،ریاست کی سلامتی سب سے مقدم ہے ، شیخ وقاص میری آڈیو پر تماشا بنایا گیا، بانی پی ٹی آئی کا شوکت خانم میں علاج کرایا جائے ،گفتگو
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان تحریک انصاف نے بلوچستان میں کالعدم تنظیموں کے مسلح افراد کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردوں کو کسی صورت جگہ نہیں ملنی چاہئے ، بلوچستان واقعہ پر ہم نے اجلاس بلایا ہے، جس پر ردعمل جاری کریں گے ، ریاست پاکستان کی سلامتی سب سے مقدم ہے ۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ لوگوں نے میری آڈیو معاملے پر ویسے ہی تماشا بنایا ہوا ہے ، میری اس آ ڈیو میں کچھ بھی نہیں ہے ۔ان کا کہنا تھا یہ کہا گیا میں نے سہیل آفریدی پر ملبہ ڈال دیا جبکہ ہم نے وضاحت دی اس لیے یہ پروپیگنڈا ناکام ہوا، سہیل آفریدی کو ہم سب سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے انہیں وزیر اعلیٰ بنایا ہے۔
انہوں نے کہا ہم تو وزیر اعلیٰ کے پی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے حوالے سے پارٹی میں کوئی بات نہیں کر سکتے ۔انہوں نے کہا ہمارے گروپس میں کئی لوگ ہیں اور وہاں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، گروپ میں ڈسکشن ہو رہی تھی، انٹرنل ڈسکشن ہو رہی تھی، کوئی غلط بات ہوتی تو پبلک فورم پر کرتا، لوگوں نے ایسے ہی بات کو بڑھا چڑھا دیا، پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی میری آڈیو سے متعلق وضاحت درست ہے ۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا ہم پمز اسپتال کی کسی رپورٹ کو نہیں مانتے ، شوکت خانم میں بانی پی ٹی آئی کا علاج کرایا جائے ، فیملی سے ملاقات کرائی جائے ۔انہوں نے کہا پی ٹی آئی دور حکومت میں نواز شریف بیمار تھے تو بانی نے کہا سیاسی اختلاف ایک طرف رکھیں، کسی کی زندگی پر سیاست نہیں کریں گے ۔ شیخ وقاص نے کہا لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے ، ہم کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا پمز نہیں بلکہ شوکت خانم میں علاج کرایا جائے ۔